Martin Ramos

Berlin Der FSV Union muss in der neuen Saison weiter auf einen Dreier warten. Nach dem 1:1 beim ZFC Meuselwitz und der 1:2-Heimniderlage gegen den Berliner AK am Mittwoch gab es nun am Sonnabend in der dritten Partie innerhalb von sieben Tagen ein 0:1 beim BFC Dynamo. Es war die Kopie vom Mittwoch-Spiel. Allerdings ist diese Niederlage weitaus ärgerlicher.

Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, in Gang zu kommen. Paul Maurer hatte freistehend per Kopf die beste Chance – drüber (5.). Auch ein Schuss von ihm verfehlte den Kasten (13.). Es haperte wieder in der Defensive und im Spiel nach vorne beim FSV. Einen Fehlpass konnte BFC-Akteur Daniel Schaal aber nicht nutzen (14.), die folgende Ecke setzte Marvin Kleihs an den Pfosten.

Selten ein Ball aufs BFC-Tor

Zwar hatten die Unioner etwas mehr Chance, doch waren diese qualitativ schlecht. Selten kam mal ein Ball auf das BFC-Tor. Ein Kopfball von Hendrik Kuhnhold ging daneben (22.), der Schuss von Darryl Geurts wurde zur Ecke geblockt (24.) und Nils Stettin köpfte daneben (25.). Auch die Trinkpause brachte keine weiteren Feinheiten in die Partie.

Vielmehr kamen die Hausherren wieder öfter in die gegnerische Hälfte. Krüger und Schaal scheiterten an Keeper David Richter (32., 33.), ehe Mateusz Lewandowski die Führung für die Berliner erzielte. Eine Flanke köpfte er in die kurze Ecke (34.).

Mit mehr Schwung und Elan kamen die Unioner aus der Kabine, aber wie schon gegen den BAK fehlte es an Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Massig Flanken und Querpässe landeten beim Gegner. Keeper Damian Schobert musste kaum einen Schuss halten. Alleine Kimmo Hovi hätte sich wieder in die Torschützenliste eintragen können. Seine Kopfbälle und Schüsse (61., 64., 66., 78.) – selbst aufs leere Tor – gingen vorbei. Geurts (50., 87.), Mateusz Ciapa (75.) und Kemal Atici (90.+3) agierten genau so unglücklich. Auf der Gegenseite spielten die Dynamos ihre Konter zu fahrlässig aus, selbst Großchancen blieben ungenutzt, doch reichte es für den dritten Sieg im dritten Spiel.

BFC-Trainer Christian Benbennek sah "das bislang schlechteste Spiel in der Liga" seines Teams. "Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir um den Ausgleichstreffer gebettelt und keinen Zugriff mehr bekommen. Das hat die Mannschaft aber über Leidenschaft und Kampf wettgemacht. Wir freuen uns über die Maximalpunktzahl zum Saisonstart."

Union-Trainer Matthias Maucksch bezeichnete sein Team als "angenehme Gäste. Durch einen individuellen Fehler geraten wir in Rückstand. In der zweiten Halbzeit machen wir ein ordentliches Spiel, aber nicht die Tore, genug Chancen hatten wir. Da erwartet man, dass man als Minimum einen Punkt mitnimmt."

Für den FSV Union geht es in der 1. Runde des Landespokal am Sonnabend, 15 Uhr, beim FC Stahl Brandenburg weiter, der in der Landesliga Nord spielt.

BFC Dynamo: Damian Schobert – Chris Reher, Kristian Taag, Marvin Kleihs, Michael Blum – Andreas Pollasch, Ronny Garbuschewski (85. Julian Hodek), Philip Schulz, Daniel Schaal (87. Lucas Brumme) – Lukas Felix Krüger (74. Steve Braun), Mateusz Lewandowski

FSV Union Fürstenwalde: David Richter – Ingo Wunderlich, Hendrik Kuhnhold, Patrick Brendel, Tim Häußler – Franz Hausdorf, Mateusz Ciapa (78. Lukas Stagge) – Paul Maurer (64. Luca Schulz), Kemal Atici, Darryl Geurts – Nils Stettin (45. Kimmo Hovi)

Schiedsrichter: Martin Bärmann (Leipzig) – Zuschauer: 1109