Odervorländer jubeln im Waldstadion

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Die zweite Männer-Mannschaft vom FV Blau-Weiß Briesen geht als dritter Sieger in die Geschichte des Super-Cups vom Fußballkreis Ostbrandenburg ein. Der unterlegene Gegner SG Müncheberg hatte 2017 die erste Auflage des Spiels Meister gegen Pokalsieger gewonnen. Im Vorjahr triumphierte Grün-Weiß Rehfelde.

Der Kreispokalsieger hat es mit dem 2:1 (1:0) im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gegen den Meister und Landesklasse-Aufsteiger aus Müncheberg im heimischen Waldstadion auch geschafft, als erster Gastgeber in der Partie um diese Trophäe als Gewinner hervorzugehen. "Das war ein glücklicher Sieg für uns in einem sehr ausgeglichen Spiel. Die Müncheberger hatten ebenfalls gute Chancen, um das Spiel zu gewinnen", sagt Torsten Heese.

Der Trainer von Blau-Weiß Briesen II, der wegen der Einschulung und Urlaub auf einige Stammkräfte verzichten musste, aber auch Spieler aus der Ersten einsetzen konnte, fügt hinzu: "Die Jungs haben gut gekämpft und sich die Trophäe am Ende auch verdient."

Abwechslungsreiche Partie

Thomas Prentkowski richtete seinen Glückwunsch an den Sieger aus Briesen und sprach von "einer abwechslungsreichen Partie. "Die beiden Gegentreffer haben wir jeweils zu Beginn der Halbzeiten zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt hinnehmen müssen. Mit dem kämpferischen Auftreten der Mannschaft und ihrem Willen zum Erfolg bin ich zufrieden, allerdings nicht mit der Chancenverwertung. Wir haben auch zu viele technische Mängel offenbart."

In der anfangs von beiden Teams recht flotten Partie gab es die erste aufregende Szene im Strafraum der Gastgeber bereits nach sieben Minuten, als Schlussmann Gino Ballhorn bei einer Faustabwehr den Ball nach hinten fast ins eigene Tor beförderte und zugleich mit Münchebergs Matthias Köhnke zusammenstieß. Letzterer konnte nach kurzer Behandlungspause weiterspielen. Nur wenig später fiel die Führung für die Odervorländer. Ein langer Ball erreichte Kevin Schübler, der freistehend abzog und unhaltbar traf. In der 61. Minute musste der Stürmer der Ersten mit einer Knieverletzung vom Platz.

Nach dem Rückstand ließen die Gäste aus Märkisch-Oderland aufhorchen. Erst schoss Sturmspitze Toni Pförtner knapp über die Latte (15.), dann ging ein Freistoß von Michael Pilz durch die Briesener Mauer hindurch nur knapp am linken Pfosten vorbei (20.). Noch mal Schüsse von Pförtner (27., knapp vorbei) und Pilz (30., Parade von Torwart Ballhorn) unterstrichen die Müncheberger Bemühungen in Richtung Ausgleich. Dazu zählte auch ein Schuss von Carsten Thomas (41.), der knapp vorbei ging.

Frühes Tor in zweiter Halbzeit

Nicht mal ganz drei Minuten nach Wiederanpfiff gab es bei sonnig-warmem Wetter die zweite kalte Dusche für die Gäste. Eine Flanke von Martin Zeume von rechts fand Jacob Naskrenski, der aus zwölf Metern zum 2:0 traf.

Doch fünf Minuten später hatte die SGM eine Antwort parat, als Pförtner nach Zuspiel von Martin Prentkowski der Anschlusstreffer gelang. Es schien jetzt, noch mal spannend zu werden. Die Müncheberger versuchten sich am Ausgleich und die Blau-Weißen beim Kontern. Bei beiden sprangen Möglichkeiten heraus. Die größte Chance vergab Briesens Robert Tews, als er freistehend aus fünf Metern das leere Tor nicht traf. In der Nachspielzeit kam der Gastgeber-Keeper in Bedrängnis, doch im Nachfassen hatte er den Ball sicher.

Kurz danach gab es für Briesens Zeume die einzige Gelbe Karte iim Spiel, das nach einem letzten Müncheberger Freistoß (90.+4, Beute von Ballhorn) vom Unparteiischen Robert Nitz abgepfiffen wurde. Es war übrigens die letzte Partie, die der Seelower als Referee leitete. "Beide Mannschaften haben es mir recht leicht gemacht, es war ein entspannten letztes Spiel für mich", erklärt der Vorsitzende des Schiedsrichter-Ausschusses von Ostbrandenburg.

Gemeinsame Feier nach Schluss

Nach der Partie konnten die knapp 170 Zuschauer, darunter fast 50 ehemalige Briesener Fußballspieler vom "Treffen der Generationen", noch die Übergabe des großen Potts miterleben. Der wurde von Dirk Jahn, Vorsitzender des Spielausschusses, an Blau-Weiß-Kapitän Stefan Vrazilov überreicht. "Wir haben ein interessantes und gutes Super-Cup-Spiel gesehen", erklärt Jahn.

Danach wurde noch gemeinsam auf dem Waldsportplatz gefeiert. Für die Müncheberger, die kurz vor dem Spiel auf der Sechser-Position wegen einer Verletzung beim Warmmachen noch mal umstellen mussten, geht es am Sonnabend in der Ausscheidungsrunde im Kreispokal bei der SG Rot-Weiß Neuenhagen (Kreisliga Nord) weiter. Blau-Weiß Briesen II hat dagegen noch Zeit zur Vorbereitung dank des Freiloses und spielfrei zum Punktspielauftakt in der Kreisliga Mitte eine Woche später.

Blau-Weiß Briesen II: Gino Ballhorn – Martin Zeume, Kevin Rene Meißner, Ronny Bauch, Robert Tews – Dominik Stettnisch (82. Danielo Blank), Stefan Vrazilow, Kevin Backhaus, Jacob Naskrenski (75. Enrik Nagel) – Kevin Schübler (61. Ronny Kirchhof), George Krüger

SG Müncheberg: Paul Katschmaerek – Philipp August, Kai Deutschmann, Benjamin Wendt – Emil Anthes (46. Hannes Goldbaum), Martin Prentkowski (67. Moritz Schulze) – Carsten Thomas, Matthias Köhnke, Michael Pilz, Tom Koslowski (60. Johannes Noack) – Toni Pförtner

Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow) – Zuschauer: 168