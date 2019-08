Hunderte Gäste feiern den "Müllroser Seezauber"

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das "Mixdorfer Schlaubegetümmel" gehört zu den Stammgästen des "Müllroser Seezaubers". Schon seit vielen Jahren erfreuen die vielen Mädchen und nur wenigen Jungen – mit hörbarem Stolz kündigte Vereinschefin Antje Kloß an, dass in der Gruppe der "Mixmäuse" sogar drei Jungs aktiv mittanzen – die Besucher im Schützenpark. Und irgendwie sind die Gäste aus dem südlichen Nachbardorf auch gar keine wirklichen Gäste mehr in Müllrose, befindet sich ihr Vereinsquartier doch seit einiger Zeit in Müllrose. In abgespeckter Formation – etliche der Tänzer waren am Wochenende noch in den Sommerferien – verzückten die Kinder und Jugendlichen das Publikum, tanzten einen "Cha-cha-cha" (die "Mini-Lutchen") und andere Tänze, immer in besonders schönen Kostümen. Und Antje Kloß erwies sich als exzellente Moderatorin und animierte die vielen Besucher am Rande der Tanzfläche immer wieder dazu, ihre Sprößlinge mit rhythmischem Klatschen zu unterstützen.

Spaß mit "Pümpel-Memory"

Stammgäste sind beim Seezauber, der in diesem Jahr zum 20. Mal stattfand, auch die Mitarbeiter der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) mit ihrer Trinkwasserbar. Unermüdlich füllten Franziska Liebenau und Anne Silchmüller Becher mit leckerem FWA-Trinkwasser – mit und ohne Kohlensäure –, welches kostenlos abgegeben wurde. Bei durchaus sommerlichen Temperaturen griffen die Gäste gern zu, zumal die beiden Damen das Wasser mit kleinen Zitronen- oder Apfelsinenstückchen verfeinerten.

"Das ist wirklich ein sehr schönes Fest", lobte Anne Silchmüller, "so voll haben wir es hier im Park schon lange nicht mehr erlebt." Mitgebracht hatten ihre Kollegin und sie auch mehrere Wasserspiele für Kinder, darunter auch das neue, selbst hergestellte "Pümpel-Memory". Die Kinder hatten viel Spaß dabei, die Bilderpaare zu finden, und bekamen als Lohn für ihren Such-Erfolg kleine Preise geschenkt.

Überhaupt wurde auf dem Kinderfest besonders viel geboten. Mitarbeiterinnen des Hauses des Gastes betreuten eine von der Sparkasse Oder-Spree bereitgestellte Hüpfburg. Seifenherstellerin Kathrin Görne aus Altlandsberg, zum ersten Mal beim "Seezauber", lud die Mädchen und Jungen dazu ein, aus geriebener Kernseife und getrockneten Blüten Seifenkugeln anzufertigen.

Jazziges im Strandbad

Bei der "Urwaldsafari" konnten die Kinder vor der Bühne Riesenschlangen anfassen und Vogelspinnen aus nächster Nähe betrachten. Und unterm Zelt des Vereins "Kindernester Schlaubetal" waren die Schminktische die Hauptanziehungspunkte.

Dort ließ sich auch Tristan in einen kleinen Spiderman verwandeln, bevor er zum Badekugelbasteln weiterging. "Das Kinderfest gefällt mir sehr", sagte Monique Schaf, Tante des sechsjährigen Frankfurters. In den Vorjahren sei sie erst abends nach Müllrose gekommen – aber diesmal habe sie ihren Neffen mitgenommen und werde sich mit ihm auch das nächtliche Feuerwerk über dem Großen Müllroser See ansehen.

Richtig voll wurde es vor der Bühne im Schützenpark am frühen Abend: Eine Stunde lang unterhielt Schlagersänger Wolfgang Ziegler dort die Gäste mit alten und neuen Liedern. Wer eher jazzige und Big-Band-Töne mochte, für den war das Strandbad mit seiner großen Bühne der richtige Platz – "Die Band" zog dort am Abend viele Besucher an.

Am Sonntag luden dann der Musikverein Müllrose zum "Müllroser Seekonzert" und das Haus des Gastes zum nächsten "Müllroser Stadtspaziergang" ein.