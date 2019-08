"Man ist immer aufgeregt"

Ganz schön schwer: Jolins große Zuckertüte ist so prall gefüllt, dass Bruder Justin tragen hilft. Bevor die Erstklässler die Tüten bekommen, stecken sie in einem Gestell – dem Zuckertütenbaum. Schulleiterin Christine Wendt richtet ihn für die nächste Klasse her. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) An der Sonnengrundschule hat Schulleiterin Christine Wendt am Sonnabend 72 Erstklässler feierlich begrüßt.

Jolin schmiegt ihre Wange an das Kuscheleinhorn. Das flauschige Tier ragt aus ihrer riesigen Zuckertüte heraus. "Ich mag Einhörner", sagt die Fünfjährige vergnügt. "Und Pferde und Einhörner mit Flügeln", fügt sie schnell noch an. Und auf die Schule freut sich Jolin auch schon. Warum? "Weil ich Oma Mimi dann was vorlesen kann", sagt das Mädchen.

Vor ihrem großen Tag konnte die kleine Fürstenwalderin kaum einschlafen. "Heute ist sie schon ganz früh aufgestanden, so aufgeregt war sie", sagt Mutter Susanne Kozisnik. Und dann ist es endlich so weit. Punkt 10 Uhr sitzt Jolin zusammen mit anderen Erstklässlern der Fürstenwalder Sonnengrundschule in der benachbarten Edis-Arena. 72 Kinder sind es insgesamt. Jolin gehört zum zweiten Durchgang, den Schulleiterin Christine Wendt an diesem Sonnabend begrüßt. "Man ist immer wieder aufgeregt", gesteht die Schulleiterin. Seit 40 Jahren unterrichtet sie in der Einrichtung, 2007 übernahm sie zum ersten Mal die Einschulung.

Als sie an diesem Sonnabend ans Mikro tritt, sind noch etliche Plätze leer. Nicht alle Familien und Kinder haben es geschafft, pünktlich zu kommen. Das Programm beginnt dennoch. "Hallo Kinder aus der ersten Klasse, Ihr sollt bei uns willkommen sein", singen ältere Schüler. Mit ihren Lehrerinnen Katrin Liebsch und Marion Rothe haben sie Lieder und ein Theaterstück über einen Zauberbleistift und hilfreiche Schulsachen einstudiert.

"Die Kinder sollen die Schule als einen Ort kennenlernen, an dem ihre Entdeckerfreude geweckt wird", sagt Christine Wendt. "Lesen Sie mit Ihrem Kind, rechnen Sie mit Ihrem Kind, schreiben Sie mit Ihrem Kind", ermuntert die Schulleiterin Eltern und Großeltern. "Sagen Sie ihrem Kind so oft es geht: Das hast Du gut gemacht."

Dann dürfen die Mädchen und Jungen ihre Mappen aufsetzen und den Lehrerinnen folgen. "Guck mal meine Schuhe an", flüstert Elizaveta-Luiza ihrer Nachbarin zu und zeigt auf die kleinen Absätze. Alle Kinder haben sich für ihren besonderen Tag schick gemacht. Dwain-Fredy (6) trägt sogar einen Anzug. "Wir wollen nachher in unserem Garten schön feiern", verrät sein Vater, David Zimmermann. Philipp (7) geht mit der Familie Essen. "Spannend und aufregend", sagt seine Mutter Susanne Narodowitz, sei die Einschulung auch für sie. Im Klassenraum hat sich Philipp gleich ordentlich gemeldet, um zu fragen, ob Hausaufgaben in der Schule oder zu Hause erledigt werden müssen. Doch damit will Lehrerin Manuela Trebbin ihre Schützlinge noch nicht belasten. "Über die Arbeit reden wir ab Montag", sagt sie.