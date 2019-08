Verstärkte Verkehrskontrollen zum Schulstart

MOZ

Eberswalde (MOZ) Mit einer Schwerpunktaktion an Schulen und Schulwegen will der Landkreis Barnim zu Beginn des Schuljahres auf das Thema Verkehrssicherheit aufmerksam machen. Dazu wird es in dieser Woche verstärkt Verkehrsüberwachung in diesen Bereichen geben. "Tempo 30 an Schulen und Kindergärten sowie an besonderen Stellen im innerörtlichen Bereich sind keine Schikane, sondern schützt die Fußgänger. Deshalb: Tempo einhalten!", fordert Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde. Besonders vor sozialen Einrichtungen sei es wichtig, dass die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten eingehalten werden, denn je langsamer sich ein Fahrzeug auf der Straße nähert, desto mehr Reaktionszeit gebe es.

Im vergangenen Jahr wurden 45 Verkehrsunfälle mit beteiligten Kindern im Alter bis 14 Jahre polizeilich aufgenommen. Davon ereigneten sich 70 Prozent auf dem Schulweg. Ursache waren häufig unachtsames Betreten der Fahrbahn durch die Kinder, Fehler durch Autofahrer beim Abbiegen und auch das Radfahren auf der falschen Seite.

"Da es das verkehrssichere Kind nicht gibt, muss der Verkehr kindersicher gestaltet und organisiert werden. Kinder sind aufgrund ihres Alters, ihrer geringen Größe und mangelnden Erfahrungen mit dem Straßenverkehr auf dem Schulweg besonders gefährdet. Sie erleben den Verkehr völlig anders als Erwachsene", erklärt Kerlikofsky.