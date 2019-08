MOZ

Eberswalde (MOZ) Durch einen Einbrecher ist eine Frau Sonnabendnacht in Finowfurt geweckt worden. Der Eindringling hatte Türen und Fenster der Erdgeschosswohnung gewaltsam geöffnet, um in die Zimmer zu gelangen. Er flüchtete, als die durch die Geräusche geweckte Mieterin aufschrie, nahm dabei unter anderem Bargeld mit. Ob ihm noch etwas anderes in die Hände fiel und wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch geklärt werden.