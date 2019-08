Kalbitz verspricht Haushaltstag

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Rund 100 Bürger waren am Freitagabend zur Kundgebung der AfD vor dem Seelower Kulturhaus gekommen. Die meisten vor allem wegen ihm – Andreas Kalbitz. Der Landesvorsitzende ist Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahlen in Brandenburg. "Wir werden am 1. September ein klares Zeichen setzen und das Parteigefüge verschieben", kündigte er an. Er attestierte der Rot-Roten-Landesregierung ein Versagen auf ganzer Linie. "Wir haben ein Programm, das voller Lösungen für die Probleme Brandenburgs ist", erklärte er. "Hätten die etablierten Parteien ihren Job gemacht, würde es uns als AfD gar nicht geben", erklärte Kalbitz. Durch die unkontrollierte Flüchtlingsbewegung würde es eine massenhafte Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme geben. "Wir stehen zum Asylrecht, aber für jene, die es wirklich brauchen", erklärte er, "Und nicht für die jungen Deserteure, die mit hochmodernen Handys an den Bahnhöfen stehen und unsere Frauen belästigen."

Er versicherte, dass die AfD den ländlichen Raum nicht als Parkplatz von Berlin sehe. Es müsse mehr Geld in die Infrastruktur und den ÖPNV fließen. Aus dem Wahlprogramm nannte er Punkte wie ein 25 000-Euro-Darlehen für Familien, von denen pro Kind 5000 Euro erlassen würden, Landespflegegeld für Angehörige, die Wieder-Einführung des Haushaltstages oder die bessere Bezahlung und Ausstattung der Polizei. Er verwahrte sich dagegen, dass die AfD immer wieder als Nazi-Partei beschimpft werde. Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.