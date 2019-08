"Filmnacht" in Stolpe statt Festival

MOZ

Angermünde (MOZ) Nach der Absage des Filmfestivals in Stolpe organisiert die Stadt Angermünde nun am Freitag einen Kinoabend im Stolper Turm. Im Vorjahr fand erstmals das Filmfestival "Wonderous Stories" im Ortsteil Stolpe statt. Diesmal war es für den 8. bis 11. August geplant – "leider musste es nun abgesagt werden", heißt es aus dem Rathaus. "Wir be-­dauern das sehr, aber wie so oft scheiterte es an den, wenn auch nicht immensen, Mitteln. Ein fest eingeplanter Sponsor ist ausgefallen – ohne großen oder ausreichend kleinere Unterstützer geht es nicht", sagt Conny Hammelmann vom Organisationsteam.

Auf Initiative von Bürgermeister Frederik Bewer wird es nun am 9. August eine "Stolper Filmnacht" geben: "Als mich die Absage erreichte, war es mir ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass es mit dem Film in Stolpe weiter geht. Nun wird der Rahmen etwas kleiner. Ich bin mir jedoch sicher, dass die Atmosphäre genauso herzlich und sympathisch wie im letzten Jahr sein wird. Der Blick in die Landschaft, der Stolper Turm, gute Filme – wir freuen uns auf die Gäste."

Ab 18 Uhr werden der Dokumentarfilm "Phoenix aus dem Betonwerk" über die Transformation der Stolper Zementfabrik und ab 20 Uhr der Film "Datsche" von Regisseurin und Produzentin Lara Hewitt (Eröffnungsfilm des Stolper Festivals 2018) gezeigt. Ab etwa 22 Uhr gibt es dann noch einen Überraschungsfilm. Der Eintritt ist kostenfrei.