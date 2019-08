Kunstinteressierte können Flächen für eine Bauhausaktion zur Verfügung zu stellen

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Stefan Lesueur holt die Sterne vom Himmel und braucht dafür Unterstützung. Bei seinen Installationen werden Videos des Himmels in die Fenster von Wohnungen und Ladenlokalen projiziert. Gerade bereitet er ein Projekt in Bernau in Zusammenarbeit mit der Galerie Bernau vor. Für seine Installationen hat Lesueur Firmamente überall auf Welt aufgenommen. Die Kunstaktion im Rahmen der Ausstellung "Did you mean Bauhaus?" findet vom 6. bis 8. September statt.

Nun sucht der Künstler noch Bernauer, die an der Kunstaktion teilnehmen, indem sie eines oder mehrere Fenster als Projektionsfläche zur Verfügung stellen. "Haben Sie Interesse?", schreibt die Galerie in ihrer Ausschreibung. und weiter: "Im Dialog mit dem Künstler wählen Sie einen Teil des Himmels, der für Sie eine persönliche Bedeutung hat." Der Projektor wird im Haus der Teilnehmer aufgestellt und wirft das Video auf eine vors Fenster gespannte Leinwand. Die Darstellung wird von innen und außen zu sehen sein.

Sorge vor zuviel Unruhe müssen die Unterstützer wohl keine zu haben. Die Installationen zeigen ruhige und universelle Bilder und keine Action Thriller. Dennoch erregen sie Aufmerksamkeit und wirken wie eine Spiegelung des Himmels.

FürInformationen und Kontakt stehen die Mitarbeiter der Galerie zur Verfügung: Persönlich, per Telefon 03338 8068 oder per E-mail an galerie@best-bernau.de