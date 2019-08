Rückschau und Zukunftsblick

Thomas Berger

Trebnitz Angesichts der Umleitung im benachbarten Jahnsfelde musste die schon auf dem Trebnitzer Sportplatz versammelte Festgemeinde am Sonnabend noch ein paar Minuten länger ausharren, bis alle erwarteten Ehrengäste tatsächlich zur Stelle waren. Denn es war nicht einfach nur die 20. Auflage des Dorffestes in dem Müncheberger Ortsteil, die da an diesem Tag Jung und Alt zum fröhlichen Beisammensein lockte, sondern an vorderster Stelle ein anderes Jubiläum: 70 Jahre besteht nun die SG Trebnitz. Nachdem im Vorjahr die Feuerwehr im Mittelpunkt gestanden hatte, lag der Fokus auf den Fußballern – neben all den heute Aktiven auch in Erinnerung an all jene zu früheren Zeiten, in deren Traditionslinie sich das Team sieht.

Derzeit etwa 80 Mitglieder

Gut 80 Mitglieder sind es aktuell, in einem Dorf mit überschaubarer Größe eine echte Macht und feste Säule des gesellschaftlichen Lebens. Das wurde auch in den Gratulationsreden mehrfach unterstrichen. Neben der stellvertretenden Bürgermeisterin Maria Buch namens der Stadt Müncheberg und der SPD-Landtagsabgeordneten Simona Koß, in zweiter Funktion auch Vorstandsmitglied beim Kreissportbund, hatten sich auch dessen Vorsitzender Martin Schultheiß und KSB-Geschäftsführerin Manja Lindner sowie Stephan Fröhlich vom Sachgebiet Kultur und Sport der Kreisverwaltung eingefunden. Ebenso wollten die Trebnitzer Feuerwehr in dörflicher Eintracht und die SG Müncheberg in der Gratulantenschar nicht abseits stehen. Letztere freut sich, dass auch in Trebnitz der organisierte Fußball gepflegt wird – mit dem kleinen Wermutstropfen, dass die Müncheberger lediglich ein halbes Jahr jünger sind als die Trebnitzer Jubilare.

Wie man auch beim Dorffest sehen könne, seien es gerade im ländlichen Raum oft die Sportvereine, die für Aktion und Zusammenhalt sorgen, würdigte Schultheiß in seinem Grußwort. Und der KSB als Dach von 205 Mitgliedsvereinen, fügte Manja Lindner an, wisse, dass es nicht nur auf Landes-, Deutsche und Europameister in den eigenen Reihen ankomme, sondern auch Vereine mit Seele, die vielleicht sportlich nicht ganz oben mitspielen.

Seit zwei Jahren führt Wolfgang Arndt die SG Trebnitz, zuvor hatte von 2000 bis 2017 ganz lange Karsten Schulze an der Vereinsspitze gestanden, der nun für seine Verdienste von Fröhlich die Ehrennadel des Landrats überreicht bekam. "So einen wie ihn muss man einfach im Verein haben", hieß es wenige Augenblicke später über Frank Schenatzky, der die KSB-Ehrennadel in Silber erhielt. Seit 40 Jahren ist der heutige Abteilungsleiter Fußball schon Mitglied. Gerade als Schiedsrichter unverzichtbar und auch sonst als Helfer immer vielfältig zur Stelle ist Bernd Leichwitz, der die Auszeichnung in Bronze erhielt, und im Bedarfsfall sogar zwei Punktspiele hintereinander, wenn die Spielerdecke mal gerade etwas dünn ist, bestreitet der ebenfalls geehrte Andreas Scholer. Ein extra Dankeschön des Vereinsvorstandes erhielten Platzwart Uwe Lawrenz, Wilfried Scholer, Tino Schikowski und Karsten Budack. Jan Radke, Michael Hackenschmick, Klaus Quass und Peter Kühn fehlten zur Auszeichnungsrunde.

Sogar drei Veteranen aus der Gründungszeit waren beim Jubiläum mit dabei. Ulrich Zorn, dessen Frau Ruth an diesem Tag außerdem Geburtstag feierte, Horst Kuschke und Horst Beier gehörten zu jenen, die damals den Platz erst so schön planiert haben. "Umziehen mussten wir uns aber unter einer Eiche, die heute nicht mehr steht", erinnert sich Horst Kuschke. Der Bau des Vereinsheims 1989 war in etlichen der Bilder festgehalten, die drinnen gezeigt wurden. Größter Erfolg war übrigens 1955 der Titelgewinn als Kreismeister Seelow.