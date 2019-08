Der erste Tag mit Mimi und Mo

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Rund 900 große Familienfeiern hat es am Sonnabend in der Uckermark gegeben. An den meisten der 36 Grundschulen in staatlicher, kirchlicher oder privater Trägerschaft sind eben so viele Erstklässler eingeschult worden. Nach Kennenlernwochen folgen am kommenden Wochenende noch die Brecht- und die Kästner-Schule in Schwedt. Aber auch für rund 280 Siebtklässler in Angermünde und Schwedt beginnt heute ein neuer Schulabschnitt.

Mimi und Mo sind in der kleinen Schnupperstunde der 1a an der Puschkin-Grundschule bei Klassenlehrerin Diana Just die Hauptdarsteller. "Sie werden uns im ganzen Schuljahr beim Lernen begleiten", kündigt sie ihren rund 20 Schützlingen an, die akkurat ihre erste Aufgabe erfüllen – die auf den Bänken liegenden Hefte, Bücher und weitere Dinge leise in die bereitstehenden Mappen zu verpacken. Zuvor hatten Emma und viele Mitschüler schon davon berichtet, dass es anschließend große Feiern zu Hause oder auch bei den Großeltern gibt.

"Dass sie in den sechs Jahren bei uns viel lernen werden, nicht alles immer auf Anhieb klappt oder schön ist und dass sie von allen Lehrern gern unterstützt werden", hatte die kommissarische Schulleiterin Romy Suckow den Mädchen und Jungen sowie deren Eltern bei der großen Einschulungsfeier in der Turnhalle mit auf den Weg gegeben.

40 Erstklässler haben die "Puschkins" in diesem Jahr. Insgesamt 16 Lehrer unterrichten aktuell an der Einrichtung, Hortmitarbeiter – wie Walter Israel, der sich speziell um die 1a kümmern wird – kommen hinzu. Zu den Angeboten an der verlässlichen Halbtagsschule gehört unter anderem auch die Musikschule Fröhlich, die durch Lehrerin Birgit Nowaczek und gut ein halbes Dutzend Schüler das Programm mit gestalteten.

Alte Hasen begrüßen Neulinge

"Sie vertrauen uns Ihr Wertvollstes an, ihre Kinder" – so begrüßte Schulleiterin Karla Buchholz am Gauß-Gymnasium bereits am frühen Freitagabend die Neuen aus Schwedt und dem Umland bis hin nach Gartz. Die moderierenden "Elfer" Vivien Högelow und Celina Dehnert machen als alte Hasen den Siebtklässlern Mut "für eine neue Schullaufbahn, die sechs Jahre lang bis zur Reifeprüfung und bis zum Erwachsen-Sein" den Alltag der 77 neuen Gaußianer bestimmen wird. Beschwingt sorgt der Chor mit für eine kurzweilige Immatrikulation, wie sie seit einigen Jahren am Schwedter Gymnasium zur Tradition geworden ist.

Viel Vorfreude steht einer weitere Neuen geradezu ins Gesicht geschrieben: Klassenlehrerin der 7a ist Pia Nartey – die 28-jährige einstige Junioren-Handball-Na-­tionalspielerin ist jetzt Mathe- und (natürlich) Sportlehrerin.