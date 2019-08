Echt teuflische Einschulung

Einschulung an der Waldrand-Grundschule in Schwedt: Antek, jetzt Schüler in der Klasse 1a, freut sich über die prall gefüllte Schultüte, die er gerade von seinen Eltern Antje Papke und Andreas Karoske zu diesem wichtigen und freudigen Tag geschenkt bekam. © Foto: Jörg Matthies

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Rund 900 große Familienfeiern hat es am Sonnabend in der Uckermark gegeben. An den meisten der 36 Grundschulen in staatlicher, kirchlicher oder privater Trägerschaft sind eben so viele Erstklässler eingeschult worden. Nach Kennenlernwochen folgen am kommenden Wochenende noch die Brecht- und die Kästner-Schule. Aber auch für rund 280 Siebtklässler in Schwedt und Angermünde beginnt heute ein neuer Schulabschnitt.

Zahnärztin, Polizist – Schulleiter Ernest Hobohm merkt, dass die Mädchen und Jungen der 1a schon jetzt echte Vorstellungen haben, was sie einmal werden wollen. Auch Antek. – "Teufel" antwortet er spontan. "Keine Ahnung, wo er das her hat", lassen später die Eltern Antje Papke und Andreas Karoske wissen. Über Fantasie bei ihrem Filius können sie jedenfalls nicht klagen.

Alte Hasen begrüßen Neulinge

"Schön, dass ihr alle da seid", hatte Hobohm die Erstklässler zuvor begrüßt. Und auch der Schulchor lässt wissen: "Du gehörst zu uns, wir gehör’n zu dir!" Einer liebevoll gestalteten Begrüßungsfeier, bei der im Publikum sogar die eine oder andere Träne fließt, folgt die erste Schnupperstunde bei Klassenlehrerin Marlies Mrosek. "Meine 16. und wohl auch letzte erste Klasse", sagt die erfahrene Pädagogin. Und sie verabschiedet dann ihre Schützlinge zu großen Partys, die bei vielen zu Hause oder bei den Großeltern längst vorbereitet sind.

"Sie vertrauen uns Ihr Wertvollstes an, ihre Kinder" – so begrüßte Schulleiterin Karla Buchholz bereits am frühen Freitagabend die Neuen aus Schwedt und dem Umland bis hin nach Gartz am Gauß-Gymnasium. Die moderierenden "Elfer" Vivien Högelow und Celina Dehnert machen als alte Hasen den Siebtklässlern Mut "für eine neue Schullaufbahn, die sechs Jahre lang bis zur Reifeprüfung und bis zum Erwachsen-Sein" den Alltag der 77 neuen Gaußianer bestimmen wird. Beschwingt sorgt der Chor mit für eine kurzweilige Immatrikulation, wie sie seit einigen Jahren am Schwedter Gymnasium zur Tradition geworden ist.

Viel Vorfreude steht einer weitere Neuen geradezu ins Gesicht geschrieben: Klassenlehrerin der 7a ist Pia Nartey – die 28-jährige einstige Junioren-Handball-Na-­tionalspielerin ist jetzt Mathe- und (natürlich) Sportlehrerin. Und Torsten Gärtner vom Schulförderverein animiert seinerseits die zahlreich anwesenden Eltern, durch ihre Mitgliedschaft dazu beizutragen, dass Klassenprojekte, Kursfahrten oder eben auch das Überreichen von Gauß-T-Shirts wie am Freitag unterstützt werden können.