Bei Wahlinfo diesmal auf Nummer sicher

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Vor der Bürgermeister- und der Landtagswahl am 1. September sollte die Verteilung der Wahlbenachrichtigungen besser klappen, als es in der Gemeinde Wandlitz zur Kommunalwahl der Fall war. Wie Wahlleiterin Gabriele Füssel bestätigt, wurde nach den Problemen im Mai nun ein anderes Zustell-Unternehmen beauftragt. "Die Deutsche Post hatte im Frühjahr Probleme, wir haben darauf reagiert und die Verteilung anders organisiert", sagte die Wahlleiterin und teilte dies auch dem AfD-Bewerber um das Bürgermeisteramt, Norbert Bury, mit. Dieser hatte sich vorab erkundigt, wie die Gemeinde das Wahlrecht der Bürger sicherstellen möchte und daran erinnert, dass insbesondere in Basdorf große Probleme aufgetreten waren. Wie Füssel bestätigte, kam es teilweise zu nicht nachvollziehbaren Fehlern. "Es betraf besonders in Basdorf einzelne Straßenzüge. Teilweise wurde in einer Familie an einen Partner die Wahlbenachrichtigungskarte zugestellt, der Lebenspartner bekam aber keine Post."

Vorsorglich wurden die Wahlinformationen nicht nur im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht, sondern auch in den Schaukästen ausgehängt. Immerhin 19 800 Wähler sind am 1. September zum Wahlgang aufgerufen. In Wandlitz stehen neben den Kandidaten für die Landtagswahl sechs Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in den Startlöchern. Neben Gabriele Bohnebuck (Linke/Grüne/B90/UWG) treten Oliver Borchert (B.Bg.W.) Klaus Siebertz (CDU), Norbert Bury (AfD) Mario Schlauß (Die Partei) sowie Bürgermeisterin Jana Radant als Einzelbewerberin an. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird diese drei Wochen später am 22. September stattfinden.