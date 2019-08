"Vorabsprachen zerstören Demokratie".

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Friedhofsleiter Jens Dörschmann beschloss 2016 der FDP beizutreten. Nun ist er Spitzenkandidat der Frankfurter Liberalen für den Landtag.

Herr Dörschmann, wir sind im Museum für die Opfer politischer Gewaltherrschaft. Was haben Sie mit diesem Ort zu tun?

Ich hatte Konrad Tschäpe, der hier in der Gedenkstätte arbeitet, bei seinen Forschungen zur Geschichte von Euthanasie-Opfern unterstützt. Ich habe ihm Akten aus dem Archiv unseres Friedhofs zur Verfügung gestellt, denn im Frankfurter Krematorium sind wahrscheinlich auch die Leichen der Mordopfer verbrannt worden. Grauenvoll. Und dieses Haus erinnert auch an den berüchtigten Stasi-Knast und steht für das, was 1989 überwunden wurde.

Sie sind nicht einzige Kandidat, der sich auf die Wende von 1989 bezieht.

Die Wende 2.0-Kampagne der AfD ärgert mich. Ich war 1989 auch mit meiner Mutter auf der Straße, so wie zehntausende andere Frankfurter. Ich war damals 15, wollte raus in die Welt anstatt im Staatsbürgerkundeunterricht zu sitzen. Es war mir alles zu eng. Mein Bruder hatte einen Ausreiseantrag gestellt, ich ging zum Konfirmandenunterricht und für meinen Vater als Berufsschuldirektor war das ein Problem. Ich hätte gerne Abitur gemacht. Aber nach der 10. Klasse waren schon fünf andere fürs Gymnasium ausgewählt. Und ich hatte nur einen Durchschnitt von 2,1. Das Abitur habe ich dann in Berlin nachgeholt.

Was ärgert Sie an der Wahlkam­­pagne der AfD?

Ich empfinde das als Hohn mir gegenüber und gegenüber denen, die damals auf die Straße gegangen sind. Darunter mögen auch Leute gewesen sein, die heute in der AfD sind. Aber das jetzt politisch zu benutzen im Zusammenhang mit den Landtagswahlen und zu einem Spruch auf dem Plakat verkommen zu lassen, finde ich falsch. Da gehört mehr dazu, unter anderem diese Gedenkstätte.

Ist die Wende vollendet?

Ich denke, wir hatten historisch günstige Umstände, dass zwei Staaten relativ schnell zusammenwachsen konnten. Die Bundesrepublik hat die DDR aufgenommen und dabei lief nicht alles gut. Es gibt noch viel Problemtisches, etwa bei Rent und, Lohnniveau Ausgleich zu schaffen. Doch das ist zu machen. Ein dritter Weg hätte damals keine Chance gehabt.

Was ärgert Sie an der Landespolitik?

Zum Beispiel das Paritätsgesetz für den Landtag. Das halte ich für falsch. Ja, Frauen sollen, müssen sogar noch mehr in die Politik. Da ist gut. Aber den Weg durch Quoten finde ich falsch. Die Parteien sollten selbst für ein gutes Umfeld sorgen, dass mehr Mischung begünstigt.

Auf diesem Weg tut sich aber wenig. Auch in der Frankfurter FDP sind kaum Frauen zu sehen. Wie viele weibliche Mitglieder haben Sie?

Bei uns gibt es vier aktive Frauen. Bei 40 Mitgliedern. Zehn Prozent – naja, das ist nicht viel. Immerhin trat Carolin Zernick auch zur Kommunalwahl auf einem Spitzenplatz an. Und wir haben Katja Wasewitz als stellvertretende Vorsitzende. Die Mitglieder sollten die Erkenntnis gewinnen, dass Frauen in der Partei in Spitzenpositionen wichtig sind. Doch das im Wahlrecht zu verankern halte ich für verfassungswidrig. Ich zwinge damit sowohl Frauen als auch Männer, sich auf bestimmte Listenplätze zu bewerben.

Wie würden Sie denn für das gute Umfeld sorgen, damit mehr Frauen in die Landespolitik gehen?

Man muss sich als Partei fragen, warum treten so wenige Frauen bei uns ein. Warum spielen sie keine leitenden Rollen? Vielleicht braucht es mehr Kinderbetreuungsangebote, gerade für Alleinerziehende, und zwar ohne, dass man erst prüft, auf wie viele Stunden Betreuung die Eltern Anspruch haben. Das könnte ein Ansatz sein.

Sie leiten den Friedhof, sind also ein Mann der Verwaltung. Was macht so jemand in der FDP, der Partei der Unternehmer?

Die FDP ist lange nicht mehr die Partei der Zahnärzte und Rechtsanwälte. Ich habe lange überlegt, zu welcher Partei ich gehören will. 2016 bin ich der FDP beigetreten. Sie vertritt politische Werte, die mir wichtig sind: So wenig Staat wie möglich – soviel Staat wie nötig.

Was halten Sie vom neuen Brandenburger Polizeigesetz, das der Polizei mehr Befugnisse einräumt?

Dass im Bereich Prävention die Videoüberwachung zur Verhinderung von Straftaten drin geblieben ist, finde ich schlimm. Ich fand es auch schockierend, dass unsere Kennzeichen auf den Autobahnen erfasst werden und das dann zufällig herauskommt. Denn was bringt das? Ich finde, diese Erfassung ist nicht verhältnismäßig. Verhältnismäßigkeit ist ein wichtiger Grundsatz auch für mich in der Verwaltung. Eine funktionierende Justiz ist mir jedoch wichtig, sonst gibt es Chaos.

An welcher Stelle würden sie auf landespolitischer Ebene ihre Maxime weniger Staat umsetzen?

Ich würde zum Beispiel die Grunderwerbsteuer senken. Bei dem angespannten Immobilienmarkt würde ich einer jungen Familie nicht mehr eine Grunderwerbsteuer von 6,8 Prozent zumuten, wenn sie sich ein Haus zulegt. Ich würde Kommunen wie Frankfurt weniger gängeln durch Haushaltssicherungskonzepte. Wir sollten froh sein, wenn sich bei uns Unternehmen ansiedeln – und das passt nicht zu den hohen Gewerbesteuern, die unsere Stadt nehmen muss. Wir müssen in Frankfurt in der Lage sein, die Gewerbesteuer zu senken, ohne dass das Innenministerium in Potsdam uns aufs Dach steigt. Wir brauchen verhältnismäßige Gesetze und weniger Regulierung, um wirtschaftlich auf die Beine zu kommen.

Welche Regulierungen wollen Sie noch abschaffen?

Ich bin gegen das Ladenschlussgesetz. Gerade in Frankfurt könnte es dazu beitragen, die Stadt am Wochenende zu beleben. Polen führt ja gerade einen Ladenschluss ein. Wäre doch toll, wenn die Polen dann sonntags bei uns einkauften. Und in Złoty bezahlen könnten - so selbstverständlich wie wir in Słubice in Euro oder Złoty bezahlen. Wir könnten da noch mehr Doppelstadt leben.

Warum sollte ich FDP wählen statt AfD? Es gibt einiges, was beide im Angebot haben, etwa niedrigere Steuern und mehr Polizei.

Die AfD scheint mir in gesellschaftlicher Hinsicht gar nicht liberal. Die FDP steht für die Freiheit des Einzelnen und Pluralismus, wir sehen das etwa in der gleichgeschlechtlichen Ehe verwirklicht. All das sehe ich bei der AfD nicht, denen geht es wohl um Freiheit für ihre Partei.

Warum haben sich viele von den alten Volksparteien abgewandt?

Es hat sich eine Dynamik entwickelt, dass bestimmte Sachen von den Parteien nicht mehr gesagt oder besprochen werden, weil das auch die AfD sagt. Ihre Wähler werden verteufelt, ihre Wahl als "fahrlässig" bezeichnet. Ich denke, bei vielen Wählern ist das eine Trotzreaktion darauf. Und wenn sich Parteien durch Vorabsprachen vor Wahlen auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen, um jemanden von der AfD zu verhindern, dann macht das die Demokratie kaputt. Man muss mit seinem eigenen Profil überzeugen.

Die AfD ist gerade in Brandenburg nach rechts hin ganz offen. Sehen Sie darin eine Gefahr?

Ja, durchaus. Trotzdem, ich will und muss mich mit denen auseinandersetzen. Ich bin gegen die Ausgrenzung der AfD aus der Diskussion. Es kann nicht nur wie auf Facebook "Gefällt mir" oder einen wütenden Smiley geben. Wir brauchen wieder eine ernsthafte politisch geführte Debatte. Was für mich jedoch nicht in Frage kommt, ist mit der AfD zusammen zu regieren. Dann würde ich aus der Partei austreten.

Sie werben auf Ihrem Wahlplakat mit dem Spruch "Mutig handeln". Wann waren Sie mal mutig?

Hm, das wäre wie ein eigenes Schulterklopfen. Okay, ein Beispiel: Einmal war ich Zeuge, wie ein armer Clochard in der Berliner U-Bahn von Jugendlichen angegriffen wurde. Da habe ich die Polizei gerufen und den Mann verteidigt bis die Polizisten kamen. Ich denke, das war mutig, weil ich dann plötzlich im Mittelpunkt stand und mich gegen die Jungen behaupten musste.