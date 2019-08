Ein Steg am Klostersee

Doris Steinkraus

Altfriedland (MOZ) Seit drei Jahren kämpfen die Altfriedländer um einen Ersatz für ihren Badesteg, Spendensammlung inklusive. Das THW zeigte, wie unkompliziert ihr Wunsch umgesetzt werden könnte.

Neptun lobt die Erdlinge. Endlich hätten sie es geschafft, dass er am langersehnten Steg aus dem Klostersee steigen kann. Was der Wassergott nicht weiß – die Freude wird nur ein paar Stunden währen. Wenn er wieder in sein Reich verschwindet, werden die Frauen und Männer des THW-Ortsverbandes Seelow am Abend den Steg "einholen". Auch wenn viele Erdlinge vom Ufer aus nachdrücklich fordern: "Den lasst ihr gleich hier".

Seit drei Jahren kämpfen die Altfriedländer darum, dass sie wieder einen Steg bekommen, haben dafür mehr als 10 000 Euro Spenden gesammelt. Die alten Holzstege mussten abgerissen werden, weil sie marode waren. Ein Ersatz wäre längst möglich gewesen – keiner aus Holz, aber zwei 30 m lange Stege aus Kunst-Stoff-Pontons, wie sie zum Einsatzmaterial des THW gehören. "Binnen weniger Stunden sind die montiert und verankert", macht Markgraf Karl von Brandenburg Schwedt alias Ortsvorsteher Dieter Arndt unter dem Beifall der "Erdlinge" deutlich. "Brandenburgs Slogan ‚Es kann so einfach sein’ trifft genau für unser Stegproblem zu", so Arndt.

Die Idee für den "Stunden-Steg" hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin. Sie übernahm auch die Einsatzkosten des Tages. Schon 2018 sponserte sie ein Entenrennen, dessen Erlös in den Stegbau-Topf floß. Steffen Lübbe fand im THW-Ortsverband Seelow einen Partner, der sich sofort bereit erklärte, die Aktion zu unterstützen. Auch eine Genehmigung für die Bootsfahrt wurde unkompliziert erteilt. Der THW-Ortsbeauftragte Thomas Schwarz nutzt die Aktion gleich als Übung für seine Helfer. Christiane Arndt-Pernau fand mit Arbeitskollegin Steffi Koch eine Frau, die als ausgebildete Rettungsschwimmerin die Aufsicht absichert. "Eine tolle Aktion", lobt Bürgermeister Mario Eska. "Die Gemeindevertretung hat alle Beschlüsse gefasst, um die Stege bauen zu können. Die Verwaltung setzt sie nur nicht um." 2020 soll es endlich klappt, sagt er, wahrscheinlich über einen Verein. Er werde der Verwaltung zudem auf eine Aktion in Baden-Württemberg verweisen. Dort würden gerade 100 Notrufsäulen an Badeseen installiert. "Eine solche Säule wäre doch auch eine gute Beruhigungspille für unsere Amtsdirektorin", so Eska.

Neptun waltet derweil seines Amtes. Seine Häscher führen ihm Erdlinge zu, die er tauft. Zuvor hatte der Zug der Fischer mit Wasserschulze Hans-Jürgen Jahncke schon für einen zünftigen Festauftakt gesorgt. Der Zug der Fischer sang und tanzte mit den Gästen. Die erwartete auf dem Festplatz ein buntes Programm mit viel Musik, Stargast Hartmut Schulze-Gerlach, bekannter als "Muck", Fischerspielen, Ständen und auch wieder Fischspezialitäten, die Wolfgang Schalow aus Marxdorf kredenzte. Bis spät in die Nacht wurde getanzt, so wie schon am Freitagabend. Da lockten der Bootskorso und ein Feuerwerk über dem See. Der Wasserschulze bedankte sich bei allen Organisatoren und Helfern, die wieder vieles ermöglichten.