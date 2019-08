Erstklässler pflanzen Obstbäume

Kleine Baumpaten in Aktion: Felix, Bennet und Dennis (v.l.) schippen gemeinsam Mutterboden in die letzte Pflanzgrube. © Foto: Frank Groneberg

Schernsdorf (MOZ) Naschen erlaubt", steht auf den beiden blau-grünen Schildern an den Zugängen zur Schernsdorfer Streuobstwiese. Zur entstehenden Streuobstwiese, um genau zu sein. Denn zu einer richtigen Streuobstwiese fehlen noch etliche Obstbäume. Die werden in den kommenden Jahren nach und nach dazukommen, immer am Tag der Einschulung. Denn in Schernsdorf gibt es eine wirklich schöne Tradition: Jeder Abc-Schütze bekommt am Tag seiner Einschulung einen Obstbaum geschenkt. Den pflanzt er zusammen mit den Eltern und mit Helfern des Bürgervereins Schernsdorf. Und: Die Erstklässler übernehmen vom Pflanztag an auch die Pflege ihrer Bäume – zumindest soweit, wie sie selbst schon mit anpacken können.

Campingplatz sponsert Bäume

"Naschen erlaubt" – dieser Hinweis auf den beiden Schildern, die erst Ende vergangener Woche aufgestellt worden sind, schafft zwar Klarheit über die "Besitzverhältnisse" der Früchte. Doch noch gibt es gar keine Früchte zu naschen. Keine Äpfel, keine Pflaumen, keine Birnen, keine Spillinge. Denn die Obstbäume, die in jedem Jahr von der Schlaubetal Camping Schervenzsee GmbH, Betreiberin des Campingplatzes am Schervenzsee, gesponsert werden (so wie auch alles benötigte Material), müssen noch etwas wachsen, bis an ihren Ästen leckeres Obst reift. Nur die Sauerkirsche von Aileen Stenzel – die Neunjährige hatte ihren Baum vor drei Jahren gepflanzt – hat schon Früchte getragen. "In diesem Jahr zum ersten Mal", wie sie stolz erzählt. "Ich habe die Kirschen aber hängen lassen, für die Vögel", versichert sie. Um dann lächelnd zuzugeben: "Na gut, eine habe ich genascht. Die war lecker!"

Neun Obstbäume schmückten bis Freitag die Wiese am Sport- und Spielplatz. Am Sonnabend kommen fünf dazu: eine blaue Reneklode, ein weiterer Spillingsbaum, eine Süßkirsche, eine Sommerbirne und ein Winterapfel, alle wie ihre "älteren Geschwister" herangewachsen in der Neuzeller Baumschule Nickel. Baumpaten sind die Abc-Schützen Bennet, Dennis, Felix, Fiene und Liz. Für die Mädchen, die am Sonnabend verhindert sind, pflanzt der Bürgerverein Schernsdorf, der die Tradition ins Leben gerufen hatte und betreut, die Bäume. Die drei Jungs packen selbst an und wetteifern darum, wessen Obstbaum als erster fertig eingepflanzt ist in den Pflanzgruben, die von Helfern aus dem Dorf vorbereitet worden waren.

Vorfreude auf die Schule

"Ich freue mich auf die Schule, weil ich da lesen lernen kann", erzählt Felix, bevor er zur Schippe greifen darf. "Und ich freue mich darauf, zu lernen, nicht immer rumzubrüllen. Ich bin nämlich immer so aufgeregt und tobe mit meinem Bruder rum und dann brülle ich." Sein Bruder – genauer gesagt, sein Zwillignsbruder – ist Dennis. "Ich freue mich am meisten auf Sport", sagt er und verrät: "Unsere Lehrerin ist sehr nett." Auch Bennet – alle drei Erstklässler sind sechs Jahre alt – strahlt, nach der Schule gefragt, übers ganze Gesicht. "Ich gehe in Müllrose zur Schule und finde die Schule toll. Ich möchte alles lernen." Seinen Apfelbaum wolle er sehr gut pflegen, versichert Bennet. "Ich gieße den jeden Tag. Na jedenfalls immer, wenn ich mit Papa zum Fußball gehe. Und ich gucke jeden Tag, ob was Neues gewachsen ist."

Info Die Fotos aller Abc-Schützen veröffentlichen wir ab Dienstag in der MOZ.