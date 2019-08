Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Erstklässler Henry Arnholdt aus Strausberg wurde bei seinem Einschulungstag in der Grundschule am Wäldchen von einem großen Tross begleitet. Neben seinen Großeltern waren auch Cousine und Cousin mit dabei und selbstverständlich seine Eltern Sven und Eileen. Ganz besonders freute sich seine Schwester Pauline. Die Drittklässlerin hatte sich gewünscht, dass ihr Bruder in ihrer Schule eingeschult wird und sein Klassenraum direkt neben ihrem liegt. "Beides hat geklappt", sagte sie stolz. Sport, Sachkunde und Kunst seien ihre besten Fächer. "Hier kann ich meinem Bruder helfen." Alle freuten sich auf die Party im Garten der Eltern am Nachmittag, eine Gelegenheit, um ein bisschen herunterzukommen. "Die Aufregung der letzten Tage war schon schlimm", gab Eileen Arnholdt einen Einblick in ihr Seelenleben. "Jetzt werden wir feiern, schließlich beginnt für Henry ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt", sagte seine Oma Regina Reinhardt.

50 Kinder in zwei Klassen wurden am Sonnabend in der Grundschule am Wäldchen eingeschult. Und nachdem Henry und seine Mitschüler der Klasse 1a aufgeregt in der ersten Reihe der Turnhalle vor ihren Familien Platz genommen hatten, stellte ihnen Schulleiterin Kerstin Pukrop Mimi und Mo vor, zwei Kuscheltierkatzen. "Die werden in eurem Klassenraum aufpassen, ob ihr gut Schreiben, Lesen und Rechnen lernt – und auch ob ihr gut singt. Sie werden aber auch mal böse, wenn ihr quatscht", sagte sie. "Ihr seid die Stars des Tages", begrüßte sie die neuen Erstklässler und deutete gleich anschließend auf die Zweitklässler auf der Bühne vor ihnen, die sich ein tolles Musik-Programm ausgedacht hatten. "Sie wollen euch zeigen, wie viel Spaß Schule macht – und was sie schon alles gelernt haben", sagte Kerstin Pukrop. Klassenlehrerin Grit Hinterthan zeigte ihren Schülern dann ihren Klassenraum, wo auf den Plätzen neben Namenschildern auch eine Fibel und eine kleine Süßigkeit auf sie warteten. Eine erste Hausaufgabe für den Montag gab es auch gleich. "Ich bin neugierig, was in euren Schultüten steckt. Klebt, malt und schreibt es mit euren Eltern auf", sagte sie.

Mit Zweitklässlern gemischt

Mit einem Puppenspiel wurden die vier neuen Erstklässler Maya, Niclas, Andreas und Christian der Clara-Zetkin-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" von den Lehrerinnen Annegret Firlus, Julia Spaniel und einer engagierten Mutter begrüßt. "Kasper" und "Oma" zeigten Erstklässler "Maxel", was nicht in die Schulmappe gehört. Der hatte darin eine Maus zum Spielen und Erschrecken der Lehrerin versteckt, ein Schiff und ein Messer, mit dem er seinen Namen in die Schulbank ritzen wollte. Kasper reichte ihm stattdessen Schulhefte, eine Federtasche und Brotbüchse.

Betreut werden die vier Schüler ab Montag in einer jahrgangsübergreifenden Klasse mit acht Zweitklässlern von Lehrerin Stephanie Pischel. "Sie kennen sich schon im Haus aus, wissen, wo was ist und können ein bisschen Verantwortung übernehmen", sagte Schulleiterin Kathrin Knospe. Bevor es die Schultüten gab, startete Stephanie Pischel mit einer kleinen Unterrichtsstunde. Niclas hatte vorher kundgetan, was er bereits weiß: "Die Zahlen kann ich – außer die Drei."

Am Gymnasium der ­bundtStift_Schulen wurden derweil 19 Schüler in die siebte Klasse eingeschult. Der Großteil von ihnen habe bereits die ­­bundtStift_Grundschule durchlaufen, "ein paar Schüler kommen aber auch von außen", berichtete Gymnasiumsleiterin Linda Krannich. "Auch wenn viele von euch mit dem Campus schon gut vertraut sind, jetzt gibt es neue Projekte, neue Räume, neue Schulbücher, Gesichter und neue Erkenntnisse", blickte sie in der Feierstunde voraus. "Das Neue birgt die Chance, sich selbst neu zu erfinden."