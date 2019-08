Die "Kleinen" sind nun groß

Hurra, ich bin ein Schulkind: Yasmina Michalke mit der großen Schultüte und umfangreich präsenter Familie war eine der 84 Abc-Schützen an der Schöneicher Storchenschule. Die große Schwester Angelina neben ihr ist mittlerweile in der 5. Klasse. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Schöneiche Rund 22 700 Erstklässler sind brandenburgweit am zurückliegenden Wochenende feierlich eingeschult wurden. 84 waren es allein in zwei aufeinander folgenden Veranstaltungen am Sonnabendvormittag in die nun vier 1. Klassen der Schöneicher Storchenschule.

Und eine davon war Yasmina Michalke, die künftig mit etwa 20 anderen Mädchen und Jungen der Klasse 1c die Schulbank drücken wird. Am heutigen Montag, um 7.45 Uhr, beginnt für sie alle "der Ernst des Lebens", wie das kleine Einführungsprogramm betitelt war.

Die Aufregung war vor allem bei den Hauptpersonen, die sich nun plötzlich gar nicht mehr so klein fühlen müssen, riesig. Und auch die Eltern fieberten mit ihren Lieblingen sichtbar mit. Gewissermaßen schon vor genau einem Jahr "geübt" haben Enrico Rechenberger und Familie, wie er kurz vor der Feier verriet.

Da war das ältere Geschwisterkind an der Reihe, jetzt wiederholte sich das Ganze sozusagen: "Nun ist die Kleine dran. Man denkt immer gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, aber nun ist der große Tag auch schon da."

Vier statt drei erste Klassen

Schulleiterin Sandra Wendt, die ihre neuen Schützlinge samt teilweise zahlreichem familiären Anhang herzlich willkommen hieß, und ihr Team hatten zu diesem Zeitpunkt schon die erste Etappe hinter sich, als nun noch 1c und 1d an der Reihe waren. Vier erste Klassen und damit zwei Veranstaltungen, das ist neu, zeigt deutlich, dass es mehr Abc-Schützen sind als in den Vorjahren. Mit ausreichend Räumen komme man aber trotzdem gut hin, betonte Sandra Wendt auf Nachfrage.

Und auch die Personelstellen sind nach den Ferien voll besetzt. Eine neue Kollegin fängt dann noch am 1. September an. "Ich bin mit dem Start sehr zufrieden", stellt die Schulleiterin fest.

Im Schulhof hatten Jens Fucke und Marcel Stelzer die Gäste am Stand des Schulfördervereins bei Interesse mit dem preisreduzierten Kochbuch voller Schülerrezepte, mit T-Shirts, Ansteckern oder auch Mitgliedsanträgen versorgt.

Nun saßen alle in der Turnhalle versammelt, wo die "Neuen" in ihren beiden Klassenverbänden nacheinander einmarschierten und in den ersten Reihen Platz nahmen. Die Klassenlehrerinnen Birgit Thielemann und Grit Reich halfen hier und da beim Ablegen der noch ungewohnten Schulmappen. Dass sie eine Weile aufmerksam zuhören können, bewiesen die Abc-Schützen beim Programm, das die jetzigen Viertklässler zeigten. "Vor den Ferien, da noch in der 3. Klasse, haben sie das einstudiert", berichtete am Rande Silke Kilian, die die Aufführung zusammen mit Willi Messerschmidt organisiert hatte. In dem kurzen musikalischen Theaterstück geht es um den kleinen Kilifisch, der in die Schule kommt. Dort solle der Ernst des Lebens warten, wird ihm immer wieder gesagt. Und dann kommt er in der ersten Stunden tatsächlich neben Ernst zu sitzen, der ganz nett ist: "Wollen wir nicht Freunde sein?" Unter anderem erklang im Stück noch die Schulhymne der Storchenschule. "Die werdet ihr bald auch noch lernen", konnte Sandra Wendt den Erstklässlern schon mal verkünden. Natürlich ebenso wie Schreiben, Lesen, Rechnen sowie später erste andere Sprachen.

Uroma damals ohne Schultüte

Von ihrer Familie umarmt und geherzt wurde auch Yasmina, als sie nach etwa 20 Minuten im Klassenraum, wo schon mal die Mappe ausgepackt wurde, wieder im Hof erschien. Eine Schultüte für ihre kleine Schwester hatte auch Angelina vorbereitet, die inzwischen zehn ist und die 5a besucht. Die ganz große Schultüte hatte ein Meerjungfrauenbild und Glitzer: "Das hatte sich Yasmina extra so gewünscht", verriet Mutter Nancy Michalke. "Die Kinder werden schnell groß", ging Vater Martin beim Warten durch den Kopf. Und Edith Schönrock freute sich ebenfalls sehr mit ihrer Urenkelin. "Ich hatte ja damals keine Schultüte", erinnert sich die 82-Jährige, die aus Ostpreußen stammt. Ihre Einschulung fand bereits auf der Flucht in einem Dorf statt, wo diese Tradition unbekannt war, erzählte sie.