Einblick ins Geisterhaus

So sieht es drinnen aus: Das Publikum verfolgt, wie sich die Figuren des Stücks geisterhaft an ihnen vorbei durch die Villa Hirsch bewegen. Nur wenige Minuten verweilen sie im unteren Geschoss des leerstehenden Hauses in Finow. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Eberswalde Zwei Gestalten, ein Mann, eine Frau mit riesigen Köpfen aus Pappmaschee, führen am Grab von Effi Briest einen nie enden wollenden Dialog. "Es ist nicht so viel mit uns, wie wir immer glauben", beginnt er jedes Mal wieder aufs Neue. Das Publikum feixt. "Wollen Sie nicht endlich bald gehen", fragt die weibliche Figur in die Reihen der etwa 20 Zuschauer. Die Szene spielt sich auf der kleinen Bühne eines Gebäudes im Eberswalder Rofin-Park ab. Wen die Schauspieler an der finalen Station des Stücks "Von Wegen – Auf der Suche nach Fontanes Brandenburg" verkörpern, verrät Regisseurin Sina Schmidt nicht. Die Texte, die das Berliner Theater "Fritz Ahoi!" verwendet, stammen von Fontane und anderen Autoren. Wer das Puzzle um den Heimatdichter und den Begriff Heimat zusammensetzen möchte, muss schon die ganze Theaterreise mitmachen. Die Inszenierung nämlich beinhaltet mehrere Orte.

Schauspiel geht im Bus weiter

Mehr als drei Stunden, bevor die Gruppe am Freitag, dem Premierenabend, im Rofin-Park eintrifft, steigen die Zuschauer am Eberswalder Bahnhof in einen 1973 erbauten restaurierten DDR-Bus des Herstellers Fritz Fleischer. Die Theater-Tour beginnt. Es geht zum Oderbruch-Museum Alt-ranft, vorbei am Fontanehaus Schiffmühle zur Ziegelei Altglietzen. Von dort zurück nach Eberswalde. Auf der Fahrt wird das Spiel nicht unterbrochen.

Ein Mann in der Rolle des Reiseführers – gekleidet mit 70er-Jahrebrille, Pullunder, brauner Cordhose und Socken in den Schlappen – lässt die Gäste gegen 19 Uhr an der Villa Hirsch in Finow aussteigen. Dort haben sich weitere Neugierige eingefunden. Mit Fontane hat das imposante Haus mit den Säulen am Eingang, das auf die Begründer der Messingwerksiedlung Gustav Hirsch und seinen Neffen Aaron zurückgeht, eigentlich nichts zu tun. Ein geschichtsträchtiges Gebäude ist es dennoch und ein Ärgernis zugleich. Seit Jahren gehört es einem privaten Eigentümer und ist ungenutzt. "Das, was eigentlich ein Hingucker sein könnte, steht da und zerfällt", sagt Karl-Dietrich Laffin vom Förderverein "Wasserturm Finow und sein Umfeld". Er ist am Premierenabend mit dabei, um die sonst verschlossene Villa von innen zu sehen. "Betreten der Baustelle verboten" steht auf dem Schild an der Tür. Doch mit Genehmigung des Eigentümers, der die Gruppe an diesem Abend nicht begleitet, dürfen alle für ein paar Minuten hinein.

Torbögen verleihen den Räumen Charme. Es gibt eine ausladend geschwungene Treppe. Doch blättert Farbe von den Wänden, Mauerwerk liegt zum Teil frei. Der Sanierungsbedarf scheint groß. 1916 wurde die Villa aus einem vorhandenen Wohnhaus aufgestockt. Nach 1945 soll die NVA das Haus genutzt haben. Zu DDR-Zeiten hatte es einen Kindergarten beherbergt. Nach der Wende blieb es ungenutzt.

Die Inszenierung greift die wechselhafte Geschichte und den heutigen Leerstand auf. Eine Puppe und Bauklötzer auf dem Fußboden weisen auf den einstigen Kindergarten hin. Die Zimmer sind bis auf wenige Requisiten leer. Geisterhafte Stimmen und Geräusche wabern durch die Räume. Figuren in historischen Kostümen tauchen auf. "23 Jahre nüscht", mault ein Putzmann mit Besen. Auf der Treppe wird ein Cello angestimmt. Der Reiseführer, der früher Kindergartenerzieher im Haus gewesen sein will, singt "Fuchs du hast die Gans gestohlen" – und das alles gleichzeitig. Nur wenige Minuten dauert der Aufenthalt im Geisterhaus, bevor sich die Tür wieder öffnet und es runter zur Teufelsbrücke an den Finowkanal geht, wo das Märchen von Fontanes dortiger Verlobung entzaubert wird.

Weitere Termine gibt es am 9.,10. und 11. August. Treffpunkt Bahnhof Eberswalde, um 16 Uhr. Mehr unter www.fritzahoi.de