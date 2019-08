Neuruppiner Stadtverordnete starten mit Herausforderungen

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Vertreter der Neuruppiner Bürgerinitiative "Rettet die Teichwiesen" werden heute noch einmal ihren Forderungen an die Neuruppiner Stadtverwaltung Nachdruck verleihen, das Gebiet zwischen Real-Markt, Eichendorffsiedlung und Musikersiedlung vorsichtig zu entwickeln. Heute Abend findet die konstituierende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt um 17.30 Uhr im Ratssaal statt. Um 18.30 Uhr treffen sich dort die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zu ihrer ersten regulären Sitzung. In der dazugehörigen Einwohnerfragestunde erhoffen sich die BI-Vertreter Antworten auf zehn Fragen, die sie der Verwaltung vor vier Wochen haben zukommen lassen.

Bei der Sitzung geht es sonst vor allem um die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse. Kämmerer Thomas Dumalsky wird aber die Abgeordneten auch noch einmal darüber informieren, welche Auswirkungen auf den Haushalt der Kommune zu erwarten sind, falls nicht rechtzeitig eine Neuregelung für die Berechnung der Grundsteuer gefunden wird. Pro Jahr macht allein dieser Punkt Einnahmen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro aus. Um viel Geld geht es auch bei der Aufnahme der Tourismusforum Neuruppin GmbH (TFN), die in das Cashmanagement der Stadt integriert werden soll. Dadurch sollen zwei Kredite der Gesellschaft, an der die Stadt Mehrheitseigner ist, umgeschuldet werden.