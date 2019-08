Hannelore Hoger hautnah in Himmelpfort

Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Sie spielte auf vielen großen Bühnen im deutschsprachigen Raum, vom Norden nach Süden, ist aber immer sehr norddeutsch in ihrer Art geblieben: Hannelore Hoger. Die 77-jährige Schauspielerin aus dem Alten Land im Südwesten Hamburgs trat am Sonnabend in der Mühle in Himmelpfort auf. Geplant war eine Lesung aus ihrem Buch "Ohne Liebe trauern die Sterne", doch "die alte Tante" wie sie sich selbst nannte, zog es vor, aus ihrem Leben zu plaudern, abzuschweifen und sich zu wiederholen. Was alles ihren Auftritt – das Wort "Vortrag" wäre zu wenig – noch ehrlicher, nicht abgefilmt, "von der Leber weg" (ein besseres Wort für authentisch) machte.

Hannelore Hoger wurde 1942 in Hamburg geboren, verbrachte aber viel Zeit auf einem Bauernhof im Alten Land, die Bahnstation dazu heißt Himmelpforten. Ihr Vater, ein vom Ersten Weltkrieg gezeichneter Mann, arbeitete als Schauspieler und Inspizient am Hamburger Ohnsorg-Theater, damals eine mittelalterliche Vagantenbühne, die sich erst später zur Plattdeutschbühne entwickelte. Die Zeit, die sie in ihrem Vortrag ihrem Vater widmet, ist relativ kurz im Vergleich zu dem, was sie über ihre Mutter erzählt. Sie war "der wärmende Kachelofen", dem der Zusammenhalt und das Überleben der Familie nach dem Krieg über alles ging. Sie war wohl eine sehr gute Köchin, denn Bohnen, Speck, Birnen und frischer Schellfisch gehören bis heute zu Hogers Lieblingsgerichten. Die Kindheit nach dem Krieg war wohl derer aller Familien im kaputten Deutschland ähnlich.

Zwischenzeitig schweift sie ab, gibt Buchempfehlungen, zum Beispiel wie Winston Churchill zum Malen kam. Im Rückblick empfinde sie Freude und Dankbarkeit, sie habe immer sämtliche Rechnungen selbst bezahlt, sie habe eine Handvoll Freunde "ich war nie in Hollywood, wünsche mir als ausgleichende Gerechtigkeit, dass die französische Schauspielerin Isabelle Huppert den Oscar erhält". Im Fernsehen gäbe es zu viele schlechte Krimis. Unter Beifall sagt sie, "nicht jeder Sonntag muss ein Tatort sein", aber es gebe ja 3sat und arte. 28 Folgen "Bella Block" habe sie gespielt, die beiden ersten Filme hält sie noch heute für die besten, die letzten Folgen kenne sie gar nicht. Dann wurde es Zeit: Signieren war angesagt.