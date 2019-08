Materia und Caspar rocken die Waldbühne

Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) In der ausverkauften Waldbühne begeistern die Rapper Marteria undCasper mit einer energiegeladenen Show.

"Live Energie ’ne Maschine / Auf und ab über die Bühne", rappt Benjamin Griffey alias Casper im Song "Adrenalin" zu Beginn des Konzertes in der ausverkauften Berliner Waldbühne. Und die Energie von der Bühne überträgt sich am Sonnabend auch schnell auf die rund 22 000 Zuschauer. Bis zur letzten Reihe springen und rappen sie die Textzeilen mit. Nicht minder euphorisiert sind die Fans von Caspers Kollegen Marten Laciny, besser bekannt als Marteria.

Zusammen haben sie im vergangenen Jahr das Album "1982" – betitelt nach dem Geburtsjahr der beiden Rapper – veröffentlicht und mit dem sie nun auf Open-Air-Tour sind. Für viele Fans ging mit der Platte ein Traum in Erfüllung. Denn schon auf vorherigen gemeinsamen Songs hörte man, dass die beiden, mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Künstler perfekt miteinander harmonieren. Und sie konnten die hohen Erwartungen an das Album erfüllen: Es stieg direkt auf Platz eins der Charts ein.

Als Solokünstler gehören Marteria und Casper mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten zu den besten Rappern im deutschsprachigen Raum. Das stellen die beiden 36-Jährigen einmal mehr in der Waldbühne unter Beweis. Wie aufgedreht springen sie die kompletten zwei Stunden der Show über die Bühne und wirken wie der größte Fan des jeweils anderen.

Party bis in die letzte Reihe

Dabei gibt es nicht nur die Tracks aus dem Album "1982" zu hören, sondern auch die bekanntesten Solosongs wie Marterias "Kids (2 Finger an den Kopf)" und Caspers "So perfekt". Die Fans der ersten Stunde wiederum fühlen sich bei Caspers "Mittelfinger hoch" und Marterias "Endboss" in die Vergangenheit versetzt. Für einen besonderen, auch optischen Höhepunkt sorgen die beiden, als sie mehrere Songs auf einem Monstertruck inmitten des Publikums performen.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es bereits einige Tagen im Voraus des Konzertes. So kündigten die beiden an, dass es in der Waldbühne keine Merchandising-Artikel wie T-Shirts oder Pullover zu kaufen geben werde. Denn der Betreiber der Waldbühne, CTS Eventim, verlange eine zu hohe Beteiligung. So sollten Shirts, die normalerweise 25 Euro kosten, beim Konzert zum Preis von mindestens 40 Euro verkauft werden. "Ich finde nicht, dass ein T-Shirt bei einem Konzert 40 Euro oder mehr kosten sollte. Das steht einfach in keinem Verhältnis, und das Machtspiel möchte ich auch nicht mitspielen.", schrieb Casper auf seiner Facebookseite. Deshalb konnten sich Fans die Artikel im Voraus im Online-Shop bestellen und anschließend vor der Waldbühne abholen.

"Es ist unfassbar, was hier los ist. So etwas habe ich noch nie gesehen. Bis nach ganz oben machen alle Party", bedankt sich Marteria begeistert bei den Tausenden Besuchern. Kurz zuvor unterstützt Jan "Monchi" Gorkow, Frontmann der mecklenburgischen Punkrockband Feine Sahne Fischfilet, die beiden Hip-Hopper beim Song "Absturz" auf der Bühne. Lauthals wird der Refrain von den Zuschauern mitgesungen. "Einfach nur unglaublich", ruft daraufhin Monchi in die Massen. "Die Waldbühne war immer nur Schlager, Klassik oder Rock vorbehalten", pflichtet ihm Casper bei, "aber wir haben Hip-Hop in die Waldbühne gebracht." Und so stimmen die fußballbegeisterten Musiker zum Abschluss mit den Fans ein lautstarkes "Hip-Hop in der Waldbühne – schalalala" an.