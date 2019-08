Seiteneinsteiger gleichen Lehrermangel in Oberhavel aus

Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Steigende Schülerzahlen – heute haben rund 1 900 Einschüler ihren ersten Schultag in Oberhavel – erfordern mehr Lehrpersonal. Hier hat Brandenburg seit Jahren ein Problem. Auch wenn es kein landestypisches sei, wie das Bildungsministerium auf Nachfrage betont.

In Oberhavel werden zum Schuljahresbeginn 123 neue Lehrkräfte eingestellt, teilt Ministeriumssprecherin Antje Grabley auf Nachfrage mit. 29 davon seien Seiteneinsteiger ohne Lehramtsstudium und Referendariat. Nach 15 Monaten als befristete Angestellte und einer 500 Stunden umfassenden pädagogischen Qualifikation wurden ihre Verträge nun entfristet. "Dazu kommen noch 15 Beschäftigte als sonstiges pädagogisches Personal", so Grabley. Über die Zahl der befristeten Lehrer in Oberhavel gibt es noch keine Auskunft. Von den Neueinstellungen unterrichten 52 an Grund- und 27 an Oberschulen, 14 an Gesamtschulen, 15 an Gymnasien, acht an Förderschulen sowie sieben an beruflichen Schulen.

Rund ein Drittel (456) der unbefristeten Neueinstellungen (1 474) im Land sind Seiteneinsteiger. Die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich. "Zur Sicherung des Lehrkräftebedarfs brauchen wir zunehmend Seiteneinsteiger", greift Antje Grabley die von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur Präsentation der Lehrerzahlen gewählten Worte auf. In Oberhavel ist etwa jeder zehnte Lehrer ein Seiteneinsteiger.

Zusätzliche Lehrstellen bekommen die Beetzer Grundschule und die Oranienburger Havelschule zugesprochen. Sie gehören zu den 30 Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, die nun "Schule für gemeinsames Lernen" sind. Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Schwerpunkt werden in einer Klasse unterrichtet. Die gute Nachricht könnte zum Problem werden: Ausgebildetes Personal mit dem nötigen pädagogischen Rüstzeug ist Mangelware. In Kremmens Oberschule konnten im vorigen Jahr die zusätzlich genehmigten Stellen lange nicht besetzt werden.