Mit Timbre und feinem Piano

Elke Lang

Beeskow Die Preise sind alle", bedauerte Snezana Nena Brzakovic am Ende der Festlichen Operngala am Sonnabend auf dem Hof der Burg Beeskow. Die Leiterin des Dozenten- und Korrepetitorenteams des Internationalen Opernkurses Oper Oder-Spree sprach in dessen Namen, wenn sie wie in jedem Jahr feststellte, dass die Leistungen aller wieder so dicht aneinander liegen, dass nach drei Wochen gemeinsamer Arbeit eigentlich alle preiswürdig seien. "Es haben alle hart gearbeitet und bei diesmal nur 15 statt wie in anderen Jahren 20 bis 21 Teilnehmern sogar viel intensiver. Das hat Erfolg gebracht." Dieser Erfolg konnte nun glänzend bei der Abschlussgala, die am Sonntag in Neuzelle wiederholt wurde, gefeiert werden. Jeder Beitrag hatte seine eigenen Werte. War es zum Beispiel bei Vyacheslav aus Russland der Schmelz in der Stimme, bei Peter aus Slowenien ein besonders schönes Timbre, so gefiel bei Laima aus Lettland ein feines Piano. Das erste Bravo konnte Irina aus Russland ernten mit ihrer klagend-schwermütigen Marie aus Smetanas "Verkaufter Braut", in die Schwalbengezwitscher einstimmte. Wie alle anderen Beiträge wurde in Originalsprache gesungen.

Große Chöre als Höhepunkt

Gleich hinterher kam Gregor aus Slowenien, der den Lenski aus Tschaikowskys "Eugen Onegin" interpretierte. Laima, die mit Peter im vorigen Jahr das Jutta-Schlegel-Gedenkstipendium erhalten hatte und dadurch wieder dabei sein konnte, begeisterte mit der Leonora aus Verdis "Il trovatore". Auch Vinzenz Weissenburger, der Dirigent des Preußischen Kammerorchesters, sparte nicht mit Beifall, wobei auch die Musikanten einen sehr guten Beitrag zum Gelingen der Auftritte leisteten. Ihr diffiziles Spiel wurde besonders bei langen Vorspielen deutlich, etwa bei Massenets "Werther".

Ganz heftig aber wurden die Chöre beklatscht. "Es ist großartig, wie in kürzester Zeit so ein internationales Ensemble zusammenwächst", freute sich Nena. Oper Oder-Spree 2019 war nicht nur künstlerisch wieder ein Erfolg. sondern konnte auch mit 3600 Besuchern bei 19 Veranstaltungen - 500 mehr als im Vorjahr - einen Rekord verbuchen.