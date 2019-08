Eintracht-Schiff räumt bei Alt Ruppiner Korsofahrt ab

Markus Kluge

Alt Ruppin (MOZm) Mehrere Tausend Besucher bejubeln geschmückte Boote auf dem Rhin. Das Motiv "Einschulung" gewinnt den Ufer-Wettbewerb.

Eintracht Alt Ruppin hat einen Lauf: In der vergangenen Saison stiegen die Kicker von der Kreis-oberliga in die Landesklasse. Bei der 98. Korsofahrt am Sonnabend belegten die Fußballer, die gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr ein schwimmendes Spielfeld gestaltet haben, den ersten Platz bei den schönsten Booten. "Wir wollten damit zeigen, dass wir die Macht am Rhin sind", so Kicker Martin Kaluza. Die Arbeiten für den schwimmenden Fußballplatz, der am Samstagabend von Tausenden Besuchern am Rhin bejubelt wurde, begannen bereits im Januar und zogen sich bis in den Sommer hinein. Platz zwei belegte das von den Familien Hamann und Lippitz gestaltete Wikingerschiff "Odin am Rhin".

Laut Marion Duschek vom Korsofahrtverein haben sich an dem Karneval auf dem Wasser 63 Boote beteiligt, 20 davon waren auch geschmückt. Hinzu kamen etliche zum Teil sehr aufwendig dekorierte Grundstücke zu ganz unterschiedlichen Themen. In dieser Kategorie überzeugten die Familien Fielitz und Stanke, die das Wassergrundstück, passend zum Schulstart, unter das Thema "Einschulung" gestellt hatten. Riesige Buntstifte, ein Baum voller Zuckertüten und vieles andere mehr war nicht nur vom Wasser, sondern auch von der Rhinbrücke an der Brückenstraße aus ein absoluter Hingucker.

"Ich möchte dem Korsofahrtverein für die Organisation danken. Als Kulturmanager weiß ich, wie aufwendig so etwas ist", sagte Mario Zetzsche am Sonntag bei der Bekanntgabe der Sieger. Auch die Stadt Neuruppin hatte zwei Sonderpreise anlässlich des Fontane-Festjahres unter allen Teilnehmern ausgelobt. Für das Schiff mit dem Motiv nach dem Gedicht "Unterm Birnbaum" gab es neben einer Fontane-Figur und Urkunde zehn Freikarten für das Museum. Zehn Gutscheine für das Fontane-Menü im Hotel "Am Alten Rhin" in Neuruppin erhielten die Familien Missal und Henning, die die Ballade "John Maynard" bildlich am Ufer umsetzten.