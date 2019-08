Für gute Songs ist es nie zu spät

Thomas Pilz

Neuroofen (MOZ) Im Windschatten des Stechlinsee-Festes und etwas abseits von der Landesstraße kam es am Samstagabend in Neuroofen zu einer kleinen Premiere: Die Gastgeber Paul und Katrin Davis luden nach langer Zeit der Stille wieder zu einem Hofkonzert ein, und zwar im Innenhof ihres idyllischen "Little Lindens"-Hofes.

Die Neuruppiner Band "Never Too Late" gastierte und sorgte für ein Wiederhören mit Gassenhauern der Rockgeschichte. Kein Wunder, die Mitglieder der Band haben die Beatles- und Stones-Ära garantiert bewusst miterlebt. Erfahrene Musiker, die einen erlesenen Geschmack bewiesen – angesiedelt zwischen Bob Dylan, Neil Young, traditionellem Blues sowie beliebten Balladen.

Bemerkenswert vor allem: Die etwa 50 begeisterten Gäste kamen bei dieser Coverband aus dem Nachbarlandkreis in den Genuss lupenreinen Englischs. Dank des Gastgebers: Der gebürtige Engländer, der selber leidenschaftlich gern Musik macht, überzeugte als Sänger der Band.

Das i-Tüpfelchen war jedoch, dass zahlreiche Kinder – wenn die Alten eine Bierpause einlegten – ohne Scheu selber Lieder sangen. Kurzum: Die Veranstaltung lässt auf mehr hoffen.