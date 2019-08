Auf Sommertour im Hohen Fläming

Eva Loth

Niemegk Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg interessiert sich für alles, was in ihrem Wahlkreis passiert. Als Netzpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE natürlich vor allem auch dafür, wie weit die Digitalisierung im ländlichen Raum vorangeschritten ist und wie die Einwohner, vor allem die Kinder und Jugendlichen, mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Zum Abschluss ihrer Sommertour besuchte sie dazu das neue Familienzentrum in Niemegk. Hier war vor allem der Zusammenhalt untereinander und wie dieser funktioniert interessant.

In einem Tischgespräch informierten Jugendkoordinatorin Anne Kollien und die Leiterin des Familienzentrums Daniela Geißler über die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Die digitale Welt ist auch bei den Kindern schon Thema. Sie bringen Erfahrungen von zu Hause und auch aus der Schule mit und spielen dabei oft Dinge, die sie in ihrem Alter noch nicht spielen sollten. Da muss man auf alle Fälle etwas tun, zum Beispiel mit Medientrainings, ist auch Daniela Geißler der Meinung. Interessiert verfolgte Anke Domscheit-Berg die Ausführungen von Anne Kollien. Sie ist als Jugendkoordinatorin auch in den zum Amt gehörenden Dörfern unterwegs. In vielen gibt es Jugendräume, meist in Selbstverwaltung. Das heißt aber, diejenigen, die einen Schlüssel besitzen, müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Nun müssen Lösungen her, wie eine Regelung für die jüngeren Kinder getroffen werden kann. Denn der Bedarf zur Nutzung der Räume ist definitiv da. Möglich wäre eine erwachsene Aufsichtsperson. Viele scheuen sich jedoch davor – was ist, wenn etwas passiert. Anke Domscheit-Berg informierte, dass es für das offizielle Ehrenamt eine Haftpflicht gibt. Inzwischen hat Anne Kollien schon einige Projekte realisieren können und auch neue geplant. Wie den Wahl-O-Mat zum Aufkleben, angeboten durch den Landesjugendring. Er ist sozusagen der kleine Bruder des digitalen Wahl-O-Mats und funktioniert analog. Auch ist das Planspiel Kommunalpolitik geplant. Die Verwaltung unterstützt das Projekt, in dem am Ende eine fiktive Stadtverordnetenversammlung nachgespielt wird. Ja, es gäbe schon genug Jugendliche, so Anne Kollien auf Nachfrage, allerdings seien die älteren schwerer zu erreichen, da sie in anderen Orten zur Schule gehen.

"Die Jugendarbeit in Niemegk hat lange brach gelegen", so Daniela Geißler. Es gibt auch nicht überall Familienzentren, das war eine Initiative des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Die Grundidee war, einen Anlaufpunkt für Familien zu schaffen um frühe Hilfe bei Problemen leisten zu können. Anke Domscheit-Berg interessierte sich vor allem für die Finanzierung. In ihrem Heimatort Fürstenberg gibt es solche Einrichtungen nicht. "Es gibt einen Sozialraumvertrag", so Daniela Geißler, "80% der Kosten trägt der Landkreis, 20% die Kommune. Diese stellt auch die Räume kostenfrei zur Verfügung." Eine gute Zusammenarbeit gäbe es inzwischen auch mit Hebammen, die zum einen besser auf gesundheitliche Fragen antworten können, aber auch gleich Hinweise für das Familienzentrum geben können. Seit der Schließung der Geburtenstation in Bad Belzig mussten werdende Eltern nach Alternativen suchen. Sie berichteten in Gesprächen, dass sie sich in Wittenberg gut aufgehoben fühlten, während man in Potsdam mit Platzmangel zu kämpfen hatte. Im Familienzentrum ist dann mit Krabbelgruppe und Eltern-Kind-Turnen bestens für den Nachwuchs gesorgt.

Aber es gibt auch andere Veranstaltungen. Die Seniorengruppe trifft sich regelmäßig dort, es gibt Nähkurse und ein Wollcafé. Letzteres machte Anke Domscheit-Berg hellhörig, denn auch sie macht gern Handarbeiten. Vor allem das Guerilla-Stricken hat es ihr angetan und sie zeigte Fotos von Projekten, an denen sie mitgearbeitet hat. Die Idee wurde in Niemegk, aber auch bei Astrid Rabinowitsch aus Wiesenburg sofort aufgenommen.

Daniela Geißler freut sich, dass viele Leute kommen und etwas anbieten wollen. Demnächst ist ein Kochangebot mit Gabriele Eissenberger aus Garrey geplant. Dabei soll es um ausländische Küche gehen. Das Zusammenleben mit Menschen ausländischer Herkunft sei kein Problem, erklärt sie Anke Domscheit-Berg. Es sind Familien, deren Kinder hier zur Schule gehen und die auch alle schon mal im Familienzentrum waren.

Beim anschließenden Rundgang durch die Räume war in der Werkstatt gerade die Töpfergruppe zugange. Anke Domscheit-Berg ließ sich erklären, was gerade getöpfert wird und natürlich auch, was man schon alles hergestellt hat. Und dachte dabei sicher an die Tassen vom Anfangsgespräch. Diese wurden von Töpfermeisterin Corinna Reinbach extra für das Familienzentrum angefertigt.

Einen Tag vorher traf Anke Domscheit-Berg auf ihrer Sommertour in Brück ein, wo ihre erste Station das Mehrgenerationenhaus der AWO (Bezirksverband Potsdam) war. Das von der Kommune und dem BMFSFJ geförderte Begegnungs- und Veranstaltungszentrum befindet sich auf einem Gelände mit verschiedenen Bildungseinrichtungen der Stadt, so dass Kinder und Jugendliche kurze Wege haben. Die zahlreichen Angebote sind jedoch generationsübergreifend und reichen von sportlichen Aktivitäten wie Baby-Yoga oder Training der Karnevals-Funken über gemeinsames Gestalten beim Töpfern, Siebdrucken und Nähen bis hin zu Bildungsangeboten wie Computerkurse. Dass auch Ältere von Jüngeren lernen können, zeigt der Erfolg des seit zwei Jahren stattfindenden Smartphone Kurses, den ein Teenager vor allem für ältere Nutzer*innen ehrenamtlich durchführt. Auch auf Barrierefreiheit im materiellen Sinn legt die Abgeordnete großen Wert und schätzt daher sehr, dass Leiterin Anja Warwas auch in diesem Sommer erreichen konnte, dass alle Ferienangebote für Kinder kostenlos sind. Im Mehrgenerationenhaus kann man selbst mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen - bei der vierzehntägigen Bürgersprechstunde. Auf dem Gelände findet sich ein Kräutergarten, eine Wildblumenwiese mit Bienenstöcken und eine Skaterbahn, die auch während des Besuchs der Abgeordneten rege genutzt wurde. In Deutschland gibt es bereits über 500 solcher Mehrgenerationenhäuser, allein 36 im Land Brandenburg. Sie zeigen, wie lebendig Zivilgesellschaft im ländlichen Raum ist, wenn man Möglichkeitsräume dafür schafft.

Am Abend war die Abgeordnete beim alternativen Wohnprojekt "Alte Mühle" in Gömnigk zu Gast. Dort leben und arbeiten 18 Erwachsene und 10 Kinder in einer solidarischen Gemeinschaft. Ihre Energie bezieht die Gemeinschaft über das eigene Wasserkraftwerk und eine Solaranlage, im großen Garten werde Gemüse gezogen. Das großzügige Gelände beherbergt auch einen "UmFairteiler" (Umsonstladen) und verschiedene Werkstätten. Neu ist der Lehmofen in der Mitte des Hofes, in dem künftig Brot und Pizza gebacken werden. "Solche Projekte des solidarischen Zusammenlebens beeindrucken mich, denn sie zeigen, dass es jenseits des Kommerziellen Alternativen gibt, die Freiräume und Nähe ermöglichen.", so Anke Domscheit-Berg nach ihrem Besuch.

Der zweite Tag ihrer Sommertour im Fläming führte die Bundestagsabgeordnete nach Niemegk, wo sie am Vormittag die Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmarks besuchte. Geschäftsführer Thomas Wendenburg erzählte stolz von den Erfolgen seines Unternehmens, das zuverlässig bürgernahe Dienstleistungen erbringt und einen wichtigen Beitrag auf kommunaler Ebene leistet. Er sprach aber auch von Herausforderungen der Müllentsorgung im Landkreis, von mangelnder Mülltrennung, wilden Müllablagerplätzen und von Missständen in der Abfallwirtschaft im Allgemeinen. So haben viele Konzerne kein Interesse an einer Reduktion von Verpackungen, da selbst der Handel Wege findet, um an der Entsorgung von Verpackungen zu verdienen - auf Kosten der Lieferanten und Endkunden und zu Lasten der Umwelt. Abgeordnete und Geschäftsführer waren sich einig, dass die mangelhafte Wiederverwertung von Plastikmüll aufgrund zu niedriger Ölpreise ein gesamtgesellschaftlicher Missstand ist, denn so werden kostbare Wertstoffe überwiegend verbrannt. Auch bei Problematik des Müllexports von westlichen Industrienationen in Entwicklungsländer war man sich einig, hier braucht es bessere Regulierung und stärkere Kontrollen. Nach der Gesprächsrunde führte Thomas Wendenburg die Abgeordnete über das besonders saubere Betriebsgelände und zeigte nicht nur Papierpresse und Elektroschrottrecycling, sondern auch die preisgekrönten, malerisch gestalteten Wechselcontainer der Müllfahrzeuge. Grafitti Künstler*innen schufen humorvolle Comicszenen mit Bezug auf Müll- und Wertstoffentsorgung auf den Containern, die seit dem kein einziges Mal mehr ein Problem mit Vandalismus durch Schmierereien hatten. Auch Werbung für Arbeitsplätze und die Müll-App des kommunalen Unternehmens sowie Barcodes zum Einscannen fanden sich farbenfroh neben gemalten Müllmännern, für die tatsächlich Angestellte Modell standen. Digitalisierung spielt jedoch nicht nur für die App eine Rolle, das ganze Unternehmen stellt sich der Herausforderung durch den digitalen Wandel.