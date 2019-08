Strohrollen-Rennen und Glitzer-Tattoos

Manja Wilde

Hangelsberg (MOZ) 15 Sekunden, länger braucht Ole nicht, um die elf Kilogramm leichte Strohrolle über die Wettkampfstrecke zu bewegen. "Mit der großen habe ich etwas länger gebraucht", räumt der Neunjährige ein. Kein Wunder, bringt die doch fast 400 Kilo auf die Waage. Das Strohrollen-Rennen gehört zu den Spaßwettbewerben, die der Kaninchenzüchterverein für das Hangelsberger Sommerfest vorbereitet hat. Außerdem dürfen die Gäste am Vereinsstand mit Strohsäcken werfen und Wassereimer in Schubkarren über einen Parcours fahren.

"Das hat Spaß gemacht", sagt Pauline (8), nachdem sie ihre Karre im Ziel abgestellt hat. Mit Mutter Konstanze Kühn und Tante Katharina Kühn ist die junge Fürstenwalderin beim Fest. "Wir waren schon öfter hier, es ist immer schön", sagen die Frauen.

Ortsbeirat, Vereine, Feuerwehr und Kita haben viel vorbereitet. Am Stand von Bernd Brendel sollen Besucher Fische erkennen, denn er ist Kulturwart des Angelvereins "Alte Müggelspree". "Die Resonanz ist gut", sagt er zufrieden. Über die Angelerfolge lasse sich dies derzeit nicht behaupten. "Es ist viel Kraut in der Spree, da ist es nicht so einfach etwas zu angeln", erklärt Brendel.

Kinder sprühen Graffiti

Am Rande der Festwiese steht Dirk Dehmel an einer sieben Meter langen Leinwand. Die darf mit Graffiti besprüht werden. Justin-Dave ergänzt das bunte Kunstwerk mit den Umrissen eines Hauses. "Macht Spaß", findet der Zehnjährige. "Sonst gab es hier aber mehr Fahrgeschäfte für Kinder", merkt sein Vater, René Schrank, kritisch an.

Für Kurzweil ist dennoch gesorgt. So dafür dürfen sich Klein und Groß bei der SG Hangelsberg an einer 33 mal 65 Zentimeter kleinen Tischtennisplatte versuchen. "Einige Väter und Kinder waren schon hier", sagt Vereinsvorsitzender Detlef Schrobback.

Im Zelt spielen die Spreetaler Blasmusikanten. "Das Fest ist wunderbar", schwärmt Wolfgang Schmidtchen, der mit seiner Frau aus Merz angereist ist. Auch Ortsvorsteher Peter Komann ist am Sonntagabend zufrieden: "Das Fest war gut besucht, es war für jeden etwas dabei und es gab keinen Krawall." Fahrgeschäfte zu bekommen, werde schwieriger, da viele Schausteller verlangen würden, dass die Gemeinde das finanzielle Risiko trage, erklärt er.