Oranienburg (MOZ) Revierpolizisten haben am Sonntagmittag in der Oranienburger Bagnoletstraße einen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorlag.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Geldstrafe wegen Sachbeschädigung in Höhe von 1 600 Euro nicht bezahlt. Weil er die Summe auch am Sonntag nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Wulkow gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen muss.