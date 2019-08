OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in der Bernauer Straße in Oranienburg von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte gegen 14.30 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin den Mann beim Abbiegen von der Ausfahrt der Hochschule der Polizei auf die Bernauer Straße den von rechts kommenden Radfahrer übersehen. Der Mann stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich am Sprunggelenk. Er wurde zur Behandlung in ein Berliner Krankenhaus gebracht.