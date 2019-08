red

Schönwalde/Glien Auf den 188 Kilometer langen Mauerradweg begeben sich am Sonntag, 11. August, Radler zum Gedenken an die Maueropfer in Schönwalde. Um 9.15 Uhr starten sie im Ortsteil Siedlung am Rathaus, Berliner Allee 7. Am 13. August 1961 wurde die Grenze geschlossen und die Mauer gebaut - daran soll erinnert werden.

Rund 65 Kilometer werden die Radler jeden Tag zurücklegen, um den Mauerweg mit seinen vielen Gedenkstätten, Sehenswürdigkeiten und der reizvollen Natur entgegen dem Uhrzeigersinn zu erkunden. Am 13. August um 16 Uhr wird es zudem eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung an der "Steinernen Brücke" in Schönwalde geben.