Auto überschlägt sich

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Drei Unfälle haben am Montagvormittag den Verkehr in Hennigsdorf behindert. Die Serie begann gegen 7.15 Uhr, als eine Golf-Fahrerin aus gesundheitlichen Gründen in der Neuendorfstraße, Höhe alte AEG-Feuerwehr, von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto knallte gegen eine Straßenlaterne und einen parkenden Mercedes, um sich danach zu überschlagen. Die verletzte Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. Die Straße musste im Berufsverkehr für zwei Stunden gesperrt werden. Der Unfall verursachte geschätzte Schäden von 14 000 Euro.

Bereits eineinhalb Stunden später, gegen 8.45 Uhr nahm an der Kreuzung Berliner Straße, Höhe Polizei, ein Pkw-Fahrer einem anderen die Vorfahrt. Die aus Oberhavel stammenden Insassen blieben unverletzt. Die Schäden beziffert die Polizei mit 2 500 Euro.

Weil ein Pkw-Besitzer auf dem Parkplatz am Krankenhaus die Handbremse nicht ordentlich angezogen hatte, rollte sein Wagen gegen 10.25 Uhr auf ein weiteres parkendes Auto. Eine Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht mitteilen.