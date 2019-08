Der Herr der alten Stadtansichten

Peggy Lohse

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Mit Zuversicht in deutsche Einheit" titelte die Märkische Oderzeitung am 1. September 1990. Knapp 29 Jahre später liegt ein Exemplar jener Ausgabe auf dem Flohmarkttisch von Gerd Knappe in der Karl-Marx-Straße. Die Schlagzeile ruft Resonanz hervor: "Damals hatten schon viele ihre Jobs verloren", erinnert sich ein Passant etwas verärgert.

Gerd Knappe, geboren 1952, ist zum ersten Mal mit einem Stand beim Magistrale-Flohmarkt immer am ersten Sonnabend im Monat dabei. Seine Tochter Antje hilft. Verkauft alte Postkarten, alte MOZ-Ausgaben, Bücher, Fotos und Dekogegenstände. "Seit der Schulzeit schon sammle ich", erzählt Knappe, der auch eine Facebook-Seite mit historischen Ansichten von Frankfurt und Słubice mitbetreibt. "Mich interessiert schon immer, wie das alte Frankfurt mal war, wie die Straßenzüge aussahen, welche Geschäfte und Kneipen es gab." Er verkauft nur, was er doppelt besitzt.

Die Zukunft seiner Sammlung macht ihm Sorgen. "Ich weiß nicht, ob es meine Tochter vielleicht übernimmt?" Doch die ist gerade zu beschäftigt mit den Kunden der Gegenwart, um an die Zukunft zu denken.