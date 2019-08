Bootshaus als neuer Blickfang

Erhard Herrmann

Brandenburg "So schön haben wir das Bootshaus nicht in Erinnerung. Jetzt ist es wieder ein wahrer Blickfang", freuten sich Professor Knud Caesar und Udo Hertzberg, ehemalige Zöglinge der Ritterakademie, über den Anblick des frisch sanierten Bootshauses, das von der Albrecht-Schönherr-Brücke am Brandenburger Dom besonders gut zu sehen ist.

Am Samstag wurde das 111 Jahre alte Gebäude im Beisein von Oberbürgermeister Steffen Scheller, Dr. Dietlind Tiemann (MdB) und Cornelia Radeke-Engst, Vorsitzende des Fördervereins Dom zu Brandenburg e.V., eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Dass es bis vor wenigen Monaten als Paradebeispiel für "Lost Places" Fotomotive galt, sagt jedoch viel über den bedauernswerten äußeren Zustand des Gebäudes vor der Sanierung aus. Die Bausubstanz hat über die Jahre sehr gelitten. Überraschenderweise hielten sich aber, laut Architekt Lennart Hellberg vom Dombaumeisterbüros PMP, die Bauschäden trotz des hohen Alters in Grenzen. Kein Wunder, denn damals legten die Baumeister neben den architektonischen Feinheiten großen Wert auf Langlebigkeit.

So wurde die Fachwerkkonstruktion auf einen gemauerten Sockel gestellt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Das herausgezogene Mansardendach, eine Veranda vor dem Doppelflügeltor und der Balkon mit dem dekorativen Treppenvorbau machten aus dem Bootshaus ein Schmuckstück. Das Domstift hatte im Vorfeld überlegt, ob auch diese Balkonanlage wieder hergestellt wird um hohe Folgekosten durch den Erhalt der hölzernen Teile zu vermeiden. Zum Glück hat man sich doch für eine originalgetreue Rekonstruktion entschieden und die steigenden Baukosten von 210.000 auf 315.000 Euro in Kauf genommen. "Wir haben hier ja auch nicht irgend eine Hütte renoviert, sondern ein Gebäude, das zur Geschichte des Doms gehört", betonte Kurator Dr. Cord-Georg Hasselmann.

Damals wurde der Bau mit Spenden des ritterschaftlichen Kollegiums sowie des Vereins der früheren Zöglinge finanziert. Doch auch heute geht es nicht ohne Spenden und Förderung. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien gab aus einem speziellen Fördertopf 105.000 Euro. Die gleiche Summe brachten der Dom-Förderverein aus freien Spendenmitteln und die Stadt Brandenburg auf. Die passenden Betreiber sind auch schon gefunden. Dr. Cord-Georg Hasselmann überreichte Marion Hanisch den symbolischen Schlüssel. Sie und Roland Delater betreiben auf der gegenüberliegenden Seite am Caravan-Parkplatz einen kleinen Hafen, in dem sie Hausboote verchartern. Diese werden in ihrer Werft "Rollyboot" in der Gottfried-Krüger-Straße gebaut und vertrieben. Mit dem Bootshaus wollen sie ihr Angebot erweitern und Paddelboote, Bretter und Paddel fürs Stand up-Paddling verleihen.