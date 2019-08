Hörkultur im Theaterpark

Franziska Schober

Brandenburg Am Wochenende gab es geHÖRig was auf die Lauscher. Im Theaterpark lauschten Kinder und Erwachsene einem bunten Mix aus verschiedensten Hörspielen und verbrachten einen geselligen Tag mit vielfältigen Aktionen. Der Lauschkultur e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hörspiele in der Havelstadt zu kultivieren. Die aktive Förderung von Kunst und Kultur schließt die Veranstaltung von Hörspielabenden, Konzerten und Lesungen ein. So auch das alljährliche Hörspielwochenende, das am vergangenen Wochenende traditionell im Brandenburger Theaterpark stattfand. Der Nachmittag begann kindgerecht. Neben nostalgischen Hörspielen aus DDR-Zeiten und zeitgenössischen Stücken der Moderne, wurden die Kinder beim Mitmachtheater zum Fliegen und Tanzen animiert. In den Pausen verwandelten sich die kleinen aufmerksamen Lauscher in Tiere und Fabelwesen beim Kinderschminken und konnten ihrem Bewegungsdrang auf der Hüpfburg nachgehen. Wer auch zwischen den Stücken nicht auf Hörspiele verzichten wollte, der wurde auf der Toilette bestens mit Ein-Minuten-Stücken versorgt, oder stöberte auf dem Hörbuchflohmarkt nach heiß begehrten alten Kassetten. Am frühen Abend verabschiedete das Brandenburger Schlafmännchen die Familien. Was folgte, war eine laue Sommernacht und das Programm für die Erwachsenen. Am Samstagabend drehte sich alles um Science Fiction, so wurde Philip K. Dick und Weiteren gespannt zugehört. Eigens für das Wochenende entwarf das Berliner Hörspiel-Theater "DreamTeamer" ein Brandenburg-Science-Fiction Live Programm und ließ in die Zukunft blicken. Abschließend duellierten sich erstmalig junge Dichter und Denker beim Poetry Slam. Der Lauschkultur e.V. bot somit künstlerischem Nachwuchs eine Bühne und hofft in den kommenden Jahren auf eine rege Beteiligung aus der Havelstadt selbst. In diesem Jahr schmissen die Berliner Slammer dem begeisterten Publikum ihre Verse um die Ohren. Sieger nach zwei Runden und einem aufregenden Finale war Samson aus Berlin. Am Sonntagabend fieberten die Hörer zum Abschluss dann einem spannenden Tatort Krimi des RBB Rundfunks entgegen und gruselten sich bis in die Nacht. So hinterließ das diesjährige Hörspielwochenende begeisterte Hörer und zufriedene Vereinsmitglieder.