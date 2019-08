Ausgeraubt beim Sonnenbad

MOZ

Strausberg (MOZ) Am Samstagabend ist ein 19-Jähriger auf der Liegewiese eines Sees in der Badstraße von zwei Unbekannten überfallen worden. Einer der Unbekannten nahm dem Jugendlichen dessen IphoneX ab, dann flüchtete das Duo in Richtung Gielsdorfer Straße. Dort stiegen sie auf zwei Mountainbikes und fuhren davon. Eines der Räder hatte eine auffällig rote Gabel. Beide Täter werden mit einem Alter von 20 bis 30 Jahren. Sie waren 180 bis 185 cm groß. Einer hatte eine breite Statur und trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, ein dunkles Basecap und eine kurze schwarze Sporthose. Der Andere war schlank, dunkelblond und mit kurzer Hose und dunklem T-Shirt bekleidet.

Die Kripo Märkisch-Oderland bittet mögliche Zeugen, sich in Strausberg unter Telefon 003341 3300 zu melden.