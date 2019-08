Polizei verhindert Diebstahl von Autoreifen

MOZ

Schwedt Einen Diebstahl von Autorädern hat die Polizei in Schwedt verhindert. Streifenbeamte hatten auf dem Gelände eines Autohauses in der Werner-Seelenbinder-Straße mehrere Wagen bemerkt, bei denen die Räder abmontiert waren. Als sie nachsahen, schreckten sie offenbar einen Mann auf, der umgehend die Flucht ergriff. Er konnte entkommen. Wie sich herausstellte, hatten sich die Diebe an insgesamt sieben Fahrzeugen zu schaffen gemacht, die zum Teil schon gänzlich ohne Räder auf Steinen und Holzklötzen abgestellt waren. Sämtliche Räder fanden sich hinter den Autos. In der Nähe des Autohauses entdeckten die Polizisten einen Fiat-Transporter. Im Innenraum des Kastenwagens fanden sich Spuren, die darauf hindeuten, dass es sich um den Transporter der Diebe handelte. Durch das Eingreifen der Polizei konnte ein Schaden von rund 20 000 Euro verhindert werden.

Frau geschlagen und beraubt

Nach einen Raub ermittelt die Kriminalpolizei in Angermünde. Am frühen Sonntagmorgen hatte es eine Anzeige gegeben, nachdem eine 35-jährige Frau während einer öffentlichen Veranstaltung geschlagen und beraubt worden war. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung sei nicht notwendig gewesen, so die Polizei.

Lack an Autos zerkratzt

Den Lack von 13 Autos haben Unbekannte am Wochenende in Templin zerkratzt. Die Wagen standen auf einem Parkplatz in der Straße Am Röddelinsee. Der Schaden liegt bei rund 15 000 Euro.

Wahlplakate abgerissen

Nachdem im Neustädter Damm in Prenzlau knapp zwei Dutzend Wahlplakate abgerissen und beschädigt worden sind, ermittelt die Kriminalpolizei der Direktion Ost. Betroffen waren 23 Plakate von SPD, CDU, Linken, Grünen und Freien Wählern.