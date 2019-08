Zigarettenschmuggler liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag wollten sich Berliner Polizisten einen Saab genauer ansehen, doch dachte dessen Fahrer nicht daran, den Aufforderung zum Anhalten nachzukommen. Die Flucht vor der Polizei führte von Berlin nach Ahrensfelde. In der Dorfstraße sprangen zwei Personen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter, während ihr Wagen gegen einen anderen Pkw rollte und schließlich an einem Gartentor zum Stehen kam. Die Berliner Beamten konnten derweil den 20-jährigen Fahrer stellen. Im Fahrzeug fanden sich mehrere Stangen unverzollter Zigaretten, zudem stellte sich heraus, dass der Mann unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist war. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.