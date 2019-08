Sicherer Schulweg

red

Havelland Auf den Schulstart am Montag wiesen Beamte der örtlichen Polizei im gesamten Land Brandenburg mit Kontrollen an Schulen hin. Hintergrund: In den zurückliegenden Jahren ereigneten sich mehr Unfälle auf Schulwegen. Waren es im Land Brandenburg 2017, 131 Unfälle mit 73 verletzten Kinder, waren es im vergangenen Jahre 2018 insgesamt 152 Unfälle mit 85 verletzte Kindern.

Vor allem um Verkehrsteilnehmer für den sicheren Schulweg der Kinder zu sensibilisieren, standen Polizisten der Direktion West vor Grundschulen. Im Vordergrund stand hier nicht das Schreiben von Strafzetteln, sondern die Gespräche und Hinweise, die für einen sicheren Schulweg hilfreich sein können, heißt es von der Polizei. Im Landkreis Havelland wurden vor den Grundschule bis 10 Uhr 17 Ordnungswidrigkeiten gezählt. Die Kollegen stellten acht Geschwindigkeitsüberschreitungen an und vor Schulen fest, sowie neun weitere Ordnungswidrigkeiten. Ein Autofahrer war nicht angegurtet und acht Radfahrer verstießen gegen die Verkehrsregeln oder ihre Räder waren mangelhaft.

Im Havelland ereigneten sich in den beiden zurückliegenden Jahren jeweils 39 Schulwegunfälle mit 22 (2018) beziehungsweise 19 (2017) verletzten Kindern.