Mutmaßlicher Schwert-Angreifer war bereits in Brandenburg straffällig

Neuruppin (dpa) Der mutmaßliche Angreifer von Stuttgart, der in der vergangenen Woche eine 36-Jährigen in Stuttgart auf der Straße mit einem Schwert getötet haben soll, ist in Brandenburg bereits straffällig geworden.

Gegen den nach Angaben der Behörden 28-jährigen Syrer seien zwei Strafbefehle wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch erlassen worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer, am Montag Medienberichte. Laut einem Strafbefehl hatte der Mann seine Freundin geschlagen. Beide Taten hätten sich 2017 in Wittstock/Dosse ereignet, so Schiermeyer.

Der mutmaßliche Syrer soll sein Opfer nach einem Streit mit zahlreichen Stichen getötet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die zuständige Staatsanwaltschaft geht von einem persönliche Motiv aus. Der mutmaßliche Täter hat angegeben, er sei 30 Jahre alt und stamme aus Jordanien. Die Behörden gehen nach ihren Ermittlungen aber davon aus, dass es sich um einen 28 Jahre alten Syrer handelt, der seit 2015 mit einem gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland lebt.