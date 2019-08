Geplante Eierfabriken stehen vor dem Aus

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der geplante Bau zweier Legehennenanlagen in Zehlendorf und Wensickendorf steht vor dem Aus. Oliver Wandel, neuer Eigentümer der bisherigen Roest Agro GmbH in Schmachtenhagen, will mit Investor Josef Vortallen keine weitere Zusammenarbeit. "Ich will die Sache beenden", sagte Wandel, der nun ins Gespräch mit der Bürgerinitaitive Contra Eierfabrik kommen will. Wandel hat die GmbH von den Brüdern Hendrik Jan Roest Albert Theunis Roest übernommen.

Der Bremer Investor bricht komplett mit dem bisherigen Kurs. "Die Planung der Anlage entspricht nicht meinem Verständnis von Landwirtschaft", sagte Wandel dieser Zeitung. Er sei davon überzeugt, dass landwirtschaftliche Entwicklungen nur gemeinschaftlich umgesetzt werden könnten. Wandel äußerte zudem Zweifel an der Nachhaltigkeit der geplanten Anlagen. Er müsse zunächst jedoch laufende Pachtverträge der GmbH mit Vortallen einhalten.

In einer Doppelstallanlage in Zehlendorf sollten nach bisheriger Planung 42 000 Legehennen für die Produktion von Bio-Eiern gehalten werden. Eine identische Anlage war für einen späteren Zeitpunkt in Wensickendorf geplant. Der Emsländer Landwirt Josef Vortallen wollte Bio-Eier für den Berliner Markt liefern. An dem Begriff "Bio" gab es wegen der Größe der Ställe von Beginn an Zweifel. Gegen die früh bekannt gewordenen Pläne formierte sich eine Bürgerinitiative, die seither vehement gegen die Pläne kämpfte. Unter anderem wurden während des Genehmigungsverfahrens 2 880 Widersprüche eingereicht. Das Landesumweltamt hatte den Antrag zur Anlage im März abgelehnt. Der vom Investor eingelegte Widerspruch ist jedoch bis heute unbegründet.

"Das ist eine gute Nachricht für Oranienburg", sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Die geplanten Anlagen seien "keine guten Optionen" für die Stadt gewesen. Die Stadtverordneten hatten sich schon früh einstimmig dagegen positioniert.