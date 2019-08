Auf den Spuren des Seidenbaus

Wolfgang Gumprich

Zernikow Ein kleines Örtlein, mehr als 650 Jahre alt, in einer Randregion fernab des Berliner Speckgürtels mit langer Geschichte, die bis ins Heute ragt. Zernikow, 758 Einwohner laut Wikipedia und fünf Bodendenkmäler, zehrt von seiner Geschichte um Friedrich den Großen und die von Armins. Am Sonnabend feierte der Ort auf dem Gutshof das bereits 19. Maulbeerfest.

Auf der riesigen Fläche rund um das Gut zwischen Veranstaltungshalle, Brennerei, Inspektorenhaus, Miniaturhäusern und der Kirche hatte die Initiative Zernikow zusammen mit der Gemeinde Großwoltersdorf und der Aqua Zehdenick als Eigentümer ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das von der Vergangenheit bis in die Gegenwart führte. Und natürlich durfte da auch einer nicht fehlen: Der Schriftsteller Theodor Fontane, um den sich in diesem Jahr zu seinem 200. Geburtstag in der Mark alles dreht, hatte lobende Worte über Zernikow und dessen Gutsherrn Gabriel Michael Fredersdorff. Der Kammerdiener und spätere Kämmerer von Friedrich dem Großen erhielt das Gut von seinem Herrn als Geschenk und förderte es, so dass Fontane urteilte: "Er fand eine vernachlässigte Sandscholle und hinterließ ein wohlkultiviertes Gut". Fredersdorff errichtete 1741 eine Probeziegelei.

Alleen angelegt

1746 begann der Bau des Herrenhauses. Ein Jahr später entstanden eine Maulbeerbaumplantage mit 8 000 Bäumen in der Nähe der Wassermühle und ein Seidenhaus. Ab dem Jahr 1751 ließ er verschiedene Alleen aus Buchen, Pappeln, Eichen, Nussbäumen anlegen. Die bekannteste Allee ist die der Maulbeerbäume, rund 70 Bäume stehen noch heute, darunter drei aus der Pflanzzeit. Diese Allee ist denkmalgeschützt.

Tausende Kokons für einen Schal

Mathias Gebauer, Leiter des Schlossgartens Rheinsberg, erzählte dies alles in lockerem Ton beim Spaziergang zur Maulbeerallee. Maulbeeren dienen der Seidenraupe als einzige Nahrung, unter komplizierten Wetterbedingungen muss sie gefüttert werden, damit sie sich in einen zwei bis die Kilometer langen Seidenfaden einspinnt, von dem dann höchstens 800 Meter wirtschaftlich zu nutzen sind. Für ein Seidenkleid, so ließ Gebauer seine wissbegierigen Mitwanderer raten, benötige man bis zu 20 000 Seidenraupenkokons, für einen Seidenschal bis zu 7 000. Die Qualität war nur minderwertig, die märkische Seide eignete sich höchstens als Makulatur für echte Seidentapete. Mathias Gebauer bezeichnete die Seidenraupenzucht inklusive des Anbaus von mehreren Millionen Maulbeerbäumen im gesamte Preußen als "wirtschaftliches Desaster". Allerdings, so Gebauer, dauerte es noch bis nach 1945, als in beiden Deutschlands die Produktion eingestellt wurde. Und noch einmal Theodor Fontane: Der Schauspieler Paul Sonderegger las vergnügliche Passagen aus Fontanes Alterswerk "Der Stechlin". Und der Reporter, der den Roman nach mindestens dreimaligen Anläufen immer wieder weggelegt hatte, wusste jetzt, was ihm gefehlt hatte: Der "märkische Sound" Fontanes, den Paul Sonderegger in seinen Vortrag legte. Mit diesem Klang im Ohr und einer verbesserten Ortskenntnis kommt "der Stechlin" in die enge Auswahl der zu lesenden Bücher.

Produkte rund um die Maulbeere

Einen weiteren Blick in die handwerkliche Vergangenheit zeigte die Spinngruppe, die Lammwolle mit Engelsgeduld zu Fäden sponn. Selbstgemachte Seife fand ebenfalls ihre Abnehmer, doch die Maulbeere blieb Dreh- und Angelpunkt beim Fest auf dem Gut. Viele Menschen lutschten ein tief dunkelblaues Eis, kommentierten es mit "lecker", Maulbeereis von der Eismanufaktur aus Rheinsberg. Zu probieren gab es außerdem Maulbeerkuchen, Maulbeerkonfitüre, beides fand in vielen Taschen den Weg in den Speckgürtel.