Faszination pur im Ziegeleipark Mildenberg

Thomas Pilz

Mildenberg (MOZ) Das Paradies für Technik-Begeisterte dürfte sich vor allem am kommenden Wochenende im Ziegeleipark Mildenberg befinden. Zwei unterhaltsame Tage stehen den Fans alter Maschinen bevor, Tage, an denen so manchem Schrauber und Oldtimer-Liebhaber das Herz unaufhörlich höher schlagen dürfte.

Mama, Kind und Kegel nicht ausgenommen: Unterhaltsame Stunden können vor allem Familien bei der Großveranstaltung "Faszination Technik" verbringen, die zum 17. Mal stattfindet. Denn genau darauf zielt das Programm ab, betont Jenifer Klein, Veranstaltungsorganisatorin.

Dafür sorgen auch die Physikanten, mittlerweile Fernsehstars, die Naturwissenschaften vor allem dem Nachwuchs in ganz Deutschland anschaulich erklären. Und dann wäre da noch der "foolpool", ein Team aus München, das aus alten Fahrrädern Maschinen-Wesen schuf, die auf dem Gelände umherlaufen werden. Eine Mitmach-Aktion starten Studenten der Technischen Hochschule Brandenburg/Havel, bei denen jeder, der Lust hat, selber schrauben, fräsen und bohren kann.

Kernstück der turbulenten Tage bleibt die Präsentation von Oldtimern, Traktoren und Motorrädern, die inzwischen rekordverdächtige Ausmaße annimmt, so Jenifer Klein. Mehr als 200 Anmeldungen gibt es, abgesehen von den Leuten, die spontan am Sonnabend oder Sonntag ihr Schmuckstück vorführen werden. Feste Größen werden der Wartburg Klub Berlin-Brandenburg sein. Alte Daimler sind zu bestaunen, die Marke Cadillac und viele andere mehr. Zugmaschinen unter anderem der Mark Deutz ebenso, auch DDR-Oldtimer wie Trabant, Skoda oder Wolga. "Aus vielen Landkreisen der Mark, aus Mecklenburg und Berlin kommen die Aussteller", merkt Klein an. So auch die Freunde der historischen Feldbahn. Klare Sache: Ulf Backhaus und der Oldtimer Stammtisch Zehdenick sind mit von der Partie.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) eröffnet die Schau, um 13 Uhr startet die beliebte Parade der Aussteller, um 12 und 16 Uhr dürfte Vielen der Atem stocken: Stuntman Michel Schulte zeigt sein Können. Die Musikauswahl passt zu den Blech-Oldies: The Beaters lassen jeweils ab 11 Uhr die Beatles-Ära auferstehen, ab 15 Uhr spielt das Duo Prima Schlager und Chansons. Karina Walenski vom Marketing-Team merkt an, die Technik-Avantgarde ist auch vertreten: Ein hochmoderner Tesla fährt vor. Im Voraus bedanke sich der Ziegeleipark vor allem bei den Sponsoren wie der MBS Potsdam und BB Radio. Die Gransee-Zeitung präsentiert das Spektakel.

Winto-Geschäftsführer René Kohl betont, Faszination Technik bleibt einer der Höhepunkte, schließlich sei das eine echte Erfolgsgeschichte. Gleichwohl gelte es, das Profil des Museums- und Industrieparks zu schärfen.