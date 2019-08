Doppelt hält besser

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erst einmal: Natürlich ist sie verwegen, aber gut, die Idee einer Europäische Kulturhauptstadt Frankfurt (Oder)-Słubice.

Das verspricht EU-Fördergelder, Unterstützung durch die Landesregierung, Tourismus- und Marketingmöglichkeiten. Und die Einladung, groß zu denken, in Richtung Oderphilharmonie zum Beispiel.

Schon andere haben sich an transnationalen Bewerbungen versucht: Görlitz und Zgorzelec wollten 2010 als "Europastadt" ins Rennen gehen. Zittau macht sich im Dreiländereck Hoffnungen auf 2025. Und in Breslau/Wrocław führte der Status 2016 dazu, dass man die deutsche Vergangenheit weniger tabuisiert. Wo soll ein Kulturgedanke besser zünden als in Regionen, die durch die Geschichte getrennt und eigentlich gemeinsames Kern-Europa sind?

Aber: Damit es funktioniert, reichen weder Fördertöpfe noch ein paar Großprojekte. Ein solches Projekt darf kein Ufo sein, das an der Oder landet und Touristen mitbringt. Sondern muss vor Ort Lebensqualität schaffen und Freundschaften stiften, die halten, über die Kulturhauptstadt-Idee hinaus. Dinge, die man nicht mit Geld bewirken kann. Man muss sie wollen.