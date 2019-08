Schulstart mit großem Fest

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es war ein Schulauftakt nach Maß. Für die 376 Schüler des Gymnasiums auf den Seelower Höhen begann das neue Schuljahr am Montag noch nicht mit stillsitzen und lernen. Wobei Letzteres beim großen Schulfest mit seinen vielen Stationen durchaus auch gegeben war. Denn von Quiz über Geschicklichkeitsspielen bis hin zu Sporteinlagen konnten sich die Schüler testen und dazu lernen.

"Ich finde es eine sehr schöne Tradition, dass wir am Seelower Gymnasium als lernende Gemeinschaft auf diese Weise ins Schuljahr starten", begrüßte ein Neuer die Heranwachsenden in der rappelvollen Cafeteria. Peter von Campenhausen ist seit dem 1. Juli Direktor des Seelower Gymnasiums. Nach einer Ausschreibung des Schulamtes war die Wahl auf ihn gefallen.

Uwe Dengler wieder Vize

Nach der Verabschiedung der langjährigen Leiterin Anita Mielitz übernahm Uwe Dengler für ein Jahr kommissarisch das Amt. Er hatte sich jedoch nicht für den Posten des Direktors beworben, wird nun wieder – wie schon zuvor – als Stellvertreter agieren. Mit Peter von Campenhausen kehrte ein Pädagoge an die Bildungseinrichtung zurück, der dort schon einmal unterrichtete. Er wirkte von Januar 1999 bis zum Schuljahresende 2005 als Lehrer für Deutsch und Kunst am Gymnasium. Dann lehrte er drei Jahre an der deutschen Auslandsschule in Ägypten. Die zurückliegenden Jahre war von Campenhausen im Bildungsministerium in Potsdam tätig.

"Für uns war immer klar, dass wir wieder in die Heimat der Familie meiner Frau zurück wollen", sagte der 50-Jährige gegenüber MOZ. Als jetzt die Bewerbung bekannt wurde, habe er eine gute Chance gesehen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Er bescheinigte dem Gymnasium enorme Veränderungen. "Die schöne Cafeteria gab es damals zum Beispiel noch nicht", erklärte der vierfache Familienvater. Er wohnt inzwischen wieder in Lietzen, von wo er einst Richtung Ägypten aufgebrochen war. Einige der Pädagogen kennt er noch aus seiner Zeit am Gymnasium. Er freue sich sehr auf eine gute Zusammenarbeit. Seinen Anspruch an Lehrer und Schüler umriss er ganz kurz: "Ich wünsche mir, dass wir alle respektvoll und aufmerksam miteinander umgehen."

Sowohl Lehrer als auch Schüler begrüßten die drei neuen siebten Klassen, in jeder lernen 22 Mädchen und Jungen. Alle hatten ihr Gymnasium-T-Shirt übergestreift bekommen, spendiert vom Förderverein der Schule, und nahmen als nun neue Klasse, in der sich die meisten erst kennenlernen müssen, für ein Schulfoto Aufstellung.

Dann schwärmten alle aus. Den Tag gestalteten auch seit Jahren bewährte Partner mit, wie die Seelower Feuerwehr oder die Verkehrswacht. Letztere lockte mit Rauschbrillen, die bei den Testern nicht nur für schwankende Bewegungen und damit Heiterkeit bei den Zuschauern sorgten. Sie machten auch deutlich, wie das Reaktionsvermögen durch Alkoholeinfluss einschränkt wird. Es gab auch einen Rollstuhlparcours.