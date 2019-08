Bootstour mit Bundeswehr

Statt im Klassenzimmer zu sitzen und die Nasen in die Bücher zu stecken, sausen 140 Schüler der Europaschule in Sturmbooten der Bundeswehr vom Strand in Karlslust über den Storkower See nach Wolfswinkel zum Eisessen, welches Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig spendiert und verteilt. © Foto: Monika Rassek