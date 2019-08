Ohrwürmer und Geschichten in Lindow

Jürgen Rammelt

Lindow Kompositionen aus der Zeit des Barock standen beim Konzert der Berliner Musiker Susanne Seiffert und Reinhard Glende im Rahmen der Lindower Sommermusiken auf dem Programm. Blockflöten- und Cembalo-Klänge zogen in der Lindower Kirche die Zuhörer in ihren Bann.

Eröffnet wurde das Konzert mit einer Sonate von Georg Friedrich Händel für Blockflöte und Basso Continuo, die einen Vorgeschmack auf die folgenden Kompositionen gab. Mit drei Tänzen und einer Canzone des Italieners Girolamo Frescobaldi nahm das Konzert seinen furiosen Fortgang.Die Musik war ein besonderes Hörerlebnis. Immerhin war der Komponist Organist am Petersdom in Rom, wie Reinhard Glende den Zuhörern verriet. Auch die Suite von Georg Böhm, einem Organisten, der in Thüringen geboren, aber die meiste Zeit in Lüneburg gelebt hatte, erwies sich als echter Ohrwurm. Auch zu ihm hatte Glende eine kleine Geschichte zu erzählen: So werde vermutet, dass Johann Sebastian Bach ein Schüler von Böhm war.

Es folgte eine Sonate von Francesco Maria Veracini, einem italienischen Komponisten aus der Zeit des Barock, der laut Glende auch ein begabter Geiger war. Aber auch Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann sowie erneut Georg Friedrich Händel kamen zu musikalischen Ehren.

Natürlich durfte bei dem Konzert ein Werk von Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Das Präludium und eine Fuge aus dem "Wohltemperierten Klavier" gehörten zweifelsohne zu den Höhepunkten des stimmungsvollen Konzerts, zu dem immerhin mehr als 80 Zuhörer in das Gotteshaus gekommen waren.