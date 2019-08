Ein Mord – und viele Fragen

Am Tatort: Ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei betritt am Montag den Neubau, in dem sich die Wohnung der Toten befindet. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Im Fall der getöteten Eberswalderin Katja B. haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gegeben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) teilte gegenüber der Märkischen Oderzeitung lediglich mit, dass eine Vielzahl von Zeugen vernommen würden. Mutmaßliche Details zu den Umständen der Tat, die in Eberswalde umhergehen, wollten Staatsanwaltschaft und Polizei weder bestätigen noch dementieren. Wie es in der Nachbarschaft und aus dem entfernten Bekanntenkreis heißt, soll die 30-jährige Mutter dreier Kinder erwürgt worden sein. Außerdem werden nicht der Toten selbst, aber ihrem Umfeld Kontakte in die Drogenszene nachgesagt. Beides bleibt von offizieller Seite bislang unkommentiert.

Derweil sind auch die Ermittlungen am Tatort, einer Neubauwohnung im Leibnizviertel, noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei war am Montag vor Ort, einige Vernehmungen wurden vorgenommen. Wie eine unmittelbare Nachbarin mitteilte, habe sie in der vermeintlichen Todesnacht von Freitag auf Sonnabend keine ungewöhnlichen Geräusche mitbekommen. Sie wohne erst seit Kurzem im Block. Das Verhältnis zur Toten sei gut gewesen. Die Kinder hätten gemeinsam gespielt. Von Nachbarn und Freunden, die sich bestürzt über die Tat zeigen, wird Katja B. als "liebe, herzliche" Frau beschrieben, die sich rührend um die drei Kinder gekümmert habe. Der jüngste Sohn ist erst zwei Jahre alt. Alle drei Kinder haben sich, wie bereits am Wochenende bekannt wurde, beim Vater aufgehalten, von dem B. zu diesem Zeitpunkt getrennt lebte. Die Kinder seien, wie es seitens der Staatsanwaltsschaft heißt, gut aufgehoben. Nach Kenntnis der Polizei sind sie weiterhin beim Vater.

Am Hauseingang der toten Eberswalderin nahmen am Montag wie bereits am Wochenende mehrere Menschen Anteil am Schicksal von Katja B., stellten Blumen auf und zündeten Kerzen an. Sie hoffen nun, dass der oder die Täter schnell gefasst werden können.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 03334 27992720 und 03338 3610 entgegen.