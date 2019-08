Kritik an Antworten aus dem Rathaus nach dem tödlichen Unfall

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Mittwoch ist die Anteilnahme in Eisenhüttenstadt unvermindert groß. Das Trauermeer an der Unglückskreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße wächst täglich. Zu den vielen Blumen, Kerzen, Plüschtieren und Keramikengeln sind nun auch ein Fußball und von Kindern geschriebene Abschiedsgrüße gekommen.

Langwierige Unfallaufnahme

Der Leichnam des kleinen Eisenhüttenstädters lag am Unfalltag während der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang auf dem Asphalt, gut abgesichert gegen Blicke allzu neugieriger Passanten. Warum wurde er nicht früher abtransportiert? Zwei Stunden seien nach ihrer Erfahrung sogar ein relativ kurzer Zeitraum, betont Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt. "Unfallaufnahmen mit getöteten Personen dauern oft noch viel länger. Gibt es bei einem Unfall Verletzte oder Tote, muss der Unfallort wirklich ganz genau vermessen werden, um eine maßstabsgerechte Skizze erstellen zu können."

Dazu komme, dass die zuständigen Ermittler nicht in Eisenhüttenstadt säßen. "Der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Ost musste von außerhalb angefordert werden", so die Sprecherin. Das nehme natürlich ebenfalls Zeit in Anspruch.

In den sozialen Medien werden der furchtbare Unfall und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden könnten, intensiv diskutiert. Immerhin werden pro Jahr in Deutschland etwa 30 Radfahrer durch nach rechts abbiegende Lkw getötet. Am Wochenende hatten wir unter der Überschrift "Gefahr an der Ampelkreuzung" darüber berichtet, dass wir uns mit mehreren Fragen an die Stadtverwaltung gewandt hatten, und die Antworten veröffentlicht. So hatten wir gefragt, ob es Überlegungen gebe dahingehend, die Ampelschaltungen so zu verändern, dass nicht länger Radfahrer und Kraftfahrzeuge, die in derselben Richtung fahren, gleichzeitig Grün bekommen.

Stadtsprecher Frank Eckert hatte darauf verwiesen, dass die Radfahrer an der Unglückskreuzung zwei Sekunden früher Grün bekommen als die Autos und damit aus dem toten Winkel der Kraftfahrzeuge heraustreten. Diese Antwort sorgte für viel Empörung. Auf Facebook kommentierte ein Mann die Antwort so: "Wenig Interesse und wenig Engagement – das sieht man nicht nur in der Bundespolitik." "Unfassbar, wie man sich versucht, rauszureden..." schrieb ein anderer Mann. Ein weiterer Nutzer wies darauf hin, dass wartende Kinder es in zwei Sekunden nicht mal schaffen, sich ordentlich aufs Fahrrad zu setzen – geschweige denn, rechtzeitig loszufahren.

Vorschlag: Haltelinie versetzen

Sie finde die Haltung aus dem Rathaus "nicht gut", schrieb eine Frau. Die Verwaltung habe keine Frage wirklich beantwortet. "Müssen vielleicht noch mehr Unfälle da passieren?" Viel Zustimmung gab es für die Forderung nach Trennung der Grünphasen – was mit wenig Aufwand möglich wäre. Ein Mann schlug vor, die Haltelinie für Autos um 3 bis 4 Meter nach hinten zu verlegen. "Muss immer erst was passieren?", fragte eine Frau. "Genauso war es doch an der Kreuzung Karl-Marx-/Beeskower Straße."

