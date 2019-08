Stadtwerke sanieren Wuthenower Dampfersteg

Siegmar Trenkler

Wuthenow (MOZ) Vor anderthalb Jahren sah die Zukunft des Wuthenower Dampferstegs bestenfalls düster aus. Das Bauwerk war gesperrt worden, Fahrgastschiffe hatten dort schon jahrelang nicht mehr angelegt und wegen der erwarteten hohen Kosten für eine Sanierung wollte die Stadt den Steg lieber verkaufen. Doch die Stadtverordneten protestierten und erteilten der Verwaltung stattdessen den Auftrag, den Steg wieder instandzusetzen. Seit einigen Tagen glänzt der Steg in neuer Pracht. Wo vorher marode Holzpfähle das schiefe Bauwerk trugen, gibt es nun eine metallene Gründung. "Die alten Bohlen und das Geländer konnten wir aber wiederverwenden", so Thoralf Ueback, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke.

Mehr als nur ein Badesteg

Mit der Sanierung ist der Steg auch wieder als Anlegestelle für Dampfer nutzbar – ein Punkt, der bei der Diskussion vor anderthalb Jahren aus Kostengründen noch völlig außerhalb der Möglichkeiten zu liegen schien. Nur der vehemente Protest der Stadtverordneten hatte damals den geplanten Verkauf gestoppt. Sie hatten sich auch damals ausgesprochen, den Steg zumindest so weit wieder herrichten zu lassen, dass er zum Baden genutzt werden könne.

Für Uebach hingegen stand dieser Punkt niemals zur Debatte. "Wir haben den Steg einfach wieder so hergerichtet, wie er war, als wir ihn 1998 übernommen hatten." Zuvor hatte damals das Energieunternehmen die Fahrgastschifffahrt der Stadt übernommen. Inzwischen sind die Stadtwerke aber nicht mehr dafür zuständig. In dem Zuge wurden auch die Stege wieder an die Stadt übertragen. Insgesamt drei Anlegestellen hatten die Stadtwerke dafür noch einmal in Schuss bringen müssen: einen großen sowie einen kleinen Anleger am Bollwerk und eben den Steg in Wuthenow, erklärte Uebach.

33 000 Euro hat die Sanierung gekostet. "Wenn wir als Stadt einen Steg neu gebaut hätten, wäre das wesentlich teurer geworden und hätte auch länger gedauert", begründet Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) das Einschalten der Stadtwerke.